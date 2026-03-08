Trump califica de "pequeño fallo" el alza de la gasolina tras conflicto con Irán

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este domingo al aumento de los precios del combustible derivado del conflicto con Irán, y lo calificó de "pequeño fallo".

"Es un pequeño fallo. Tuvimos que tomar este desvío. Sabía exactamente lo que iba a pasar", afirmó Trump en una entrevista con la cadena ABC News, al ser preguntado por el impacto económico de la guerra.

Desde el comienzo de los combates hace una semana, el precio de la gasolina en EE.UU. ha subido un 16 % (47 centavos de dólar), situándose en una media de 3,45 dólares por galón.

Trump desvió la atención hacia los logros militares y aseguró que las fuerzas estadounidenses han destruido la totalidad de la Armada iraní.

"Lo bueno es que hundimos 44 de sus barcos, que es toda su flota", recalcó.