Nuevo líder supremo de Irán deberá tener su aprobación para durar en el cargo, asegura Trump

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el futuro líder supremo de Irán "no durará mucho" en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración, al tiempo que insistió en que las operaciones militares contra Teherán avanzan según lo previsto.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró el mandatario en una entrevista con la cadena ABC News y añadió que "si no la obtiene, no durará mucho".

En ese sentido, el líder republicano aseguró que su objetivo es "no tener que volver atrás cada 10 años".

Trump no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un "buen líder" y justificó la actual ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de "apoderarse de todo Oriente Medio".