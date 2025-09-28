¿Cuánto aumentarán los combustibles este lunes en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio al consumidor de los derivados del petróleo registrará este lunes nuevos incrementos en el mercado hondureño. Para Tegucigalpa y Comayagüela, el aumento anunciado este día por la Secretaría de Energía (Sen) oscilará entre cuatro y 65 centavos por galón para las gasolinas, diésel, querosina y gas vehicular. En San Pedro Sula las alzas se ubicarán entre uno y 62 centavos por galón. Las gasolinas acumularán cinco alzas consecutivas, dos el diésel, tres el queroseno y dos el gas licuado vehicular. Los precios internos de los combustibles se definen en base al comportamiento de los refinados en la bolsa mercantil de Nueva York, tomando como referencia los acumulados en los últimos 22 días, y el comportamiento del tipo de cambio del lempira respecto al dólar en la subasta del Banco Central de Honduras (BCH).

Nuevos precios

A partir de las 6:00 de la mañana de este lunes, el mayor incremento aprobado por la SEN es para la querosina con 65 centavos y, por ende, el galón subirá de 76.27 a 76.92 lempiras por galón en la capital de la República.

Continúa el diésel con un aumento de 48 centavos por galón, pasando su precio de 88.43 a 88.91 lempiras. El gas licuado vehicular se incrementará de 45.67 a 46.04 lempiras por galón, lo que significa 37 centavos más para el consumidor. El galón de gasolina superior de 97 octanos aumentará 24 centavos y, por ende, el costo en bomba pasará de 105.06 a 105.30 lempiras. La gasolina regular de 91 octanos subirá de 97.39 a 97.43 lempiras por galón en las estaciones de servicio de la capital de la República, con un ajuste de cuatro centavos.