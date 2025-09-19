¿Cuáles serán los nuevos precios de los combustibles este lunes 22 de septiembre en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores pagarán más este lunes por cada galón de combustible que adquieran en las estaciones de servicio de Honduras. De acuerdo con la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen), las alzas anunciadas este día oscilarán entre 31 y 99 centavos de lempira por galón para la capital de la República. En San Pedro Sula los incrementos variarán entre 31 y 93 centavos de lempira.

Los precios internos de los carburantes reflejan las variaciones de los refinados en la bolsa mercantil de Nueva York, así como el comportamiento del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira ante el dólar en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH). La nueva estructura de precios entra en vigencia este lunes a partir de las 6:00 de la mañana en más de 700 estaciones de servicio que operan en Honduras.

Nuevos precios

La gasolina superior de 95 octanos se cotizará este lunes en 105.06 lempiras el galón en Tegucigalpa y Comayagüela, con un aumento de 87 centavos. Su precio vigente es de 104.19 lempiras. Para la gasolina regular de 91 octanos el ajuste aprobado es de 79 centavos y, por ende, el precio en bomba pasará de 96.60 a 97.39 lempiras el galón. El diésel se encarecerá de 87.59 a 88.43 lempiras por galón, con un alza de 84 centavos. La gasolina regular y el diésel cuentan con un subsidio de 50%, el que se aplica cuando reportan alzas cada lunes. La querosina o gas doméstico es la que más subirá con 99 centavos por galón y, por ende, el precio al consumidor pasará de 75.28 a 76.27 lempiras por galón en la capital de la República. El gas licuado vehicular es el que menos subirá con 31 centavos, pasando de 45.36 a 45.67 lempiras por galón. Respecto al cilindro de gas licuado propano de 25 libras o LPG como se le conoce, los precios al detallista se mantienen desde finales de febrero de 2022: para Tegucigalpa y Comayagüela 238.13 lempiras y L216.99 para San Pedro Sula.