Cuba rechaza acusaciones de Trump y niega recibir servicios de seguridad de Venezuela

La Habana, Cuba.- El Gobierno cubano respondió a unas declaraciones de este domingo del presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurando que "no recibe ni ha recibido nunca" compensación monetaria o material por servicios de seguridad prestados a algún país.

Así reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en un mensaje en las redes sociales, en el que también afirmó que en Cuba "a diferencia de EE.UU." no tiene "un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agregó en redes sociales que Cuba "se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

Respecto a las importaciones de petróleo, Rodríguez sostuvo que su país "tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilatetales de EE.UU.".

"El derecho y la justicia están de parte de Cuba. EE.UU. se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero", añadió.

Trump dijo en redes sociales este domingo que "no habrá más petróleo ni dinero (de Venezuela) para Cuba" y señaló que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chavez y Nicolás Maduro)" del país suramericano.

"¡Pero no más!", recalcó el gobernante republicano en su red Truth Social, donde añadió que "la mayoría de esos cubanos están muertos por el último ataque de EE.UU.", y Venezuela ahora cuenta con el ejército "más poderoso" del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.

Además sugirió al Gobierno cubano que "llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".