Trump advierte a Cuba que dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que Cuba ya no recibirá más dinero ni petróleo procedente de Venezuela, al asegurar que durante años la isla se benefició del crudo y los recursos venezolanos a cambio de brindar servicios de seguridad a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El mandatario hizo la advertencia a través de su red Truth Social, donde afirmó que esa relación llegó a su fin y subrayó que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”.

Además, instó al gobierno cubano a buscar un acuerdo antes de que, según dijo, sea “demasiado tarde”.