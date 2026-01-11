Trump advierte a Cuba que dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que Cuba ya no recibirá más dinero ni petróleo procedente de Venezuela, al asegurar que durante años la isla se benefició del crudo y los recursos venezolanos a cambio de brindar servicios de seguridad a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
El mandatario hizo la advertencia a través de su red Truth Social, donde afirmó que esa relación llegó a su fin y subrayó que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”.
Además, instó al gobierno cubano a buscar un acuerdo antes de que, según dijo, sea “demasiado tarde”.
Las declaraciones se producen una semana después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación realizada en Caracas, que dejó decenas de miembros de fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas muertos, según versiones oficiales.
Trump sostuvo que, tras esos hechos, Venezuela cuenta ahora con el respaldo directo de Estados Unidos, al que calificó como el ejército más poderoso del mundo, lo que según su argumento elimina la necesidad de la asistencia cubana en materia de seguridad.
El presidente reiteró que durante años Cuba sobrevivió gracias al apoyo económico y energético de Venezuela, pero afirmó que ese esquema terminó y que su administración no permitirá que continúe.