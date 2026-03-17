Gobierno español apoya "al 100%" palabras del rey sobre el "abuso" en conquista de América

Madrid, España.-La ministra portavoz, Elma Saiz, aseguró este martes que el Gobierno español suscribe "al 100%" las palabras del rey Felipe VI con las que reconoció que hubo "mucho abuso" durante la conquista de América, al asegurar que "hay cosas que, a día de hoy, no pueden hacernos sentir orgullosos".

Así lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por las palabras del rey, en concreto sobre si es una postura pactada entre la Casa Real y el Gobierno, y si eso puede facilitar la presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid en noviembre próximo.

La portavoz señaló que el Gobierno español fue informado de las palabras del rey y las suscribe "al 100%".

Sobre la segunda pregunta, Saiz comentó que desea que sea una Cumbre Iberoamericana "al máximo nivel" y que cuente "con la mayor participación posible de líderes internacionales", dada la importancia y el contexto actual.

Por su parte, el líder del opositor (PP), el conservador Alberto Núñez Feijóo, aseguró este martes que se siente "orgulloso del legado español" en Latinoamérica y pidió contextualizar las palabras del rey.