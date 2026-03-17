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Resguardan Alcaldía Municipal ante anuncio de cancelación de unos 2 mil contratos que están bajo revisión

Varios agentes de los policías antimotines de la Alcaldía se encuentran apostados en las entradas del edificio ubicado en el centro de la capital

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 08:23
Resguardan Alcaldía Municipal ante anuncio de cancelación de unos 2 mil contratos que están bajo revisión

Varios agentes permanecen apostados en la entrada del edificio ubicado en el centro de la capital.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-Bajo un total resguardo amanecieron algunos edificios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ante el anuncio de la cancelación de unos 2,000 contratos que se encuentran bajo revisión.

Varios agentes de los policías antimotines de la Alcaldía se encuentran apostados en las entradas del edificio ubicado en el centro de la capital; de igual manera, hay resguardo en el edificio de la 21 de octubre.

De acuerdo con la información que se ha manejado, este martes las autoridades edilicias comenzarán a revisar al menos 2 mil contratos que se brindaron entre noviembre y diciembre de 2025.

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Estos, presuntamente, tendrían irregularidades y de confirmarse todos estos serían cancelados este martes.

Ante estos señalamientos, algunos de los empleados amenzaron con tomarse las instalaciones para evitar estas acciones, y es por eso que las instalaciones amanecieron resguardadas.

Cabe mencionar que algunos de los mismos empleados están de acuerdo con la revisión de estos contratos, pues han asegurado que muchas personas aparecen en las planillas, pero nunca les han visto laborando en la oficina.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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