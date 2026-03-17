Resguardan Alcaldía Municipal ante anuncio de cancelación de unos 2 mil contratos que están bajo revisión

Tegucigalpa, Honduras.-Bajo un total resguardo amanecieron algunos edificios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ante el anuncio de la cancelación de unos 2,000 contratos que se encuentran bajo revisión.

Varios agentes de los policías antimotines de la Alcaldía se encuentran apostados en las entradas del edificio ubicado en el centro de la capital; de igual manera, hay resguardo en el edificio de la 21 de octubre.

De acuerdo con la información que se ha manejado, este martes las autoridades edilicias comenzarán a revisar al menos 2 mil contratos que se brindaron entre noviembre y diciembre de 2025.