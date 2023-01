Elías Burbara habla sobre las diferencias económicas con Olimpia, fichajes y sobre su futuro al frente de Real España

Me he sentido identificado con ellos más que todo porque tenemos el mismo sentir. Desde hace varios años estamos buscando el objetivo, no se nos ha dado, por ahí todo el mundo ha causado un mal concepto de la palabra “proceso”. Esa palabra yo la utilicé en 2019 y sin dunda ese 2019, 2020, estábamos trabajando en formar una base de jugadores, desde la venida de Raúl Gutiérrez en la campaña 2020-21 hemos buscado el título, se nos escapó dos veces, primero perdimos una final de grupos, luego otra final, ambas con Olimpia, perdimos con Motagua, ese torneo fueron temas extradeportivos los que nos impidieron y la gente anda con sed de fichajes, fichajes...

Uno tiene que confiar en el trabajo, es cuestión de tiempo de que los frutos vengan, obviamente no queremos que nos pase que nos comimos la fruta muy verde. Hoy tenemos el equipo listo, hagamos un resumen de los últimos cuatro torneos: Final de grupos, después perdemos semifinal en penales, perdimos la final ante Olimpia, perdimos la final ante Motagua, perdimos semifinales de Concacaf ante Alajuela. Realmente el trabajo está listo, que se nos escaparon los títulos. Estoy diciendo, se nos escaparon los campeonatos, antes ni siquiera éramos candidatos. Tenemos un equipo base para por los menos los próximos cuatro o cinco años, mínimo. Tenemos el promedio de edad más bajo de la liga. El trabajo está, ojalá no se nos escapen más títulos, ya tenemos el equipo conformado para estar allá arriba compitiendo. Real España es candidato a pelear título este torneo, el siguiente y vamos a hacer buenas presentaciones a nivel internacional.

El trabajo ya está hecho, no necesitamos ocho fichajes, por ahí el objetivo que nos trazamos hace un par de meses era dos jugadores puntuales, se le dijo a Julio Rodríguez que trajera a alguien de Uruguay porque aquí no teníamos muchas alternativas. Quizás por ahí le hace falta un último ajuste al equipo, todavía lo estamos analizando, pero la realidad es que Julio tiene en sus manos un equipo listo para competir

Realmente no es que estemos buscando a alguien abiertamente, así como decir, “ocupamos a alguien, manden currículo, estamos buscando un jugador en específico, ya estamos en proceso de negociación, es alguien nacional porque las plazas de extranjeros están llenas. Si logramos cerrar ese fichaje lo vamos a oficializar y si por una razón u otra no se logra cerrar a ese jugador en específico nos quedamos con lo que estamos.

¿Qué daría por un título de Real España?

El puesto. Si me toca poner mi puesto a cambio de un título lo haría.

Competir en lo económico con Olimpia

Obviamente los presupuestos son diferentes. ¿Real España tendría la capacidad de contratar un jugador, no sé cuánto cobran los jugadores del Olimpia, pero supongamos que 15 mil dólares? No sé de ningún nombre ni del valor. No hay ningún jugador en Real España que cobre eso. ¿Puede darse el lujo Real España de tener un futbolista de 15 mil dólares en la banca? No. Es imposible. Ese es un lujo que si se puede dar Olimpia. No es un tema de un valor, es un tema de un pastel, hay presupuesto global, total y mensual, cómo se va a partir ese presupuesto ya es un trabajo de Julio Rodríguez. Si podemos traer jugadores a ese costo, pero el DT va a tener menos futbolistas. Es un tema de cómo quieran partir el pastel.

El torneo internacional y las expectativas

Es donde debemos tener las realidades, ver las probabilidades de Real España para ir al Mundial de Clubes y sacar la calculadora, va a ser mínimas. Creo que el campeonato que se apega a nuestra realidad es el de Liga Concacaf. La próxima temporada que incluso cambia el formato, donde solo están los centroamericanos, creo que esa debe ser nuestra aspiración, el torneo de la liga centroamericana.

En Concacaf, ya cuando se vienen jugadores de los equipos de México y Estados Unidos, creo que están un eslabón arriba, obviamente es una competencia, son 11 contra 11, tenemos la ilusión de hacer un buen papel y si nos sale la del caballo de Troya o la cenicienta... Pero tenemos que tener los pies en la tierra. Nuestro enfoque debe ser el torneo local y clasificarnos al próximo torneo internacional.

ADEMÁS: Jack Baptiste ya firmó con Olimpia y en las próximas horas será anunciado como nuevo jugador de los Leones