El mensaje de los aficionados de Real Sociedad previo a final por no descender ante Honduras Progreso

“Real Sociedad tuvo todas las oportunidades del mundo, pero todavía le queda una y los jugadores tienen que portarse a la altura para que pueda seguir en la Liga Nacional”, comenzó.

Y añadió: “Deben tirar toda la carne al asador porque si no va ser difícil. Ellos tienen que golear mañana porque si van solo con uno o dos goles no creo. El Honduras Progreso se lo come allá si no llevan una buena cantidad de goles”.

Don Jorge pronostica un 3-0 y le pone sus fichas a Roni Martínez y a Diego Reyes.