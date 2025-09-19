¿Dónde ver en vivo hoy partido de tiktokers Honduras vs Nicaragua?

Managua, Nicaragua.- Los tiktokers de Honduras, encabezados por Supremo, tendrán la noche de este 19 de septiembre su cuarto juego ante tiktokers de otro país y el rival será Nicaragua. Los creadores de contenido hondureños ya han jugado ante El Salvador (ida y vuelta) y el último frente a los tiktokers de Brasil en territorio brasileño.

Ante El Salvador se perdió la ida 3-2 y se ganó la vuelta 2-1. En tanto, ante Brasil, el resultado fue un 0-2 en Sao Paulo. Las buenas relaciones entre los tiktokers de la región hizo que Supremo pactara un encuentro con el creador de contenido nicaragüense, JR. JR, de nombre José Ramón Quintanilla, es un popular youtuber y comediante nicaragüense conocido por sus parodias, sketches y personajes como Agapito Díaz y La Chelona. ¿Dónde se verá el juego entre los tiktokers de Honduras y Nicaragua? El cotejo, en nuestro país, solo se podrá seguir por YouTube y será justamente en el canal de JR, el cual tiene más de cuatro millones de suscriptores.