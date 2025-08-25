¿Cuánto dinero ganó Supremo en redes con el Honduras-El Salvador de tiktokers? El creador de contenido compartió las ganancias que tuvo con el evento que fue visto por más de 400 mil personas solo en su plataforma de YouTube.
Supremo tuvo un gran éxito con el Honduras vs El Salvador de tiktokers. Al Morazán de San Pedro Sula asistieron más de 15 mil personas y el partido fue visto por más de 400 mil personas en su canal de YouTube.
Mediante sus redes sociales también compartió las ganancias que tuvo durante el antes, durante y después del partido; ganancias que tuvo solo en Facebook y YouTube.
Solo por venta de boletos el creador de contenido recaudó más de 800 mil lempiras, donando el 30% a una fundación para el adulto mayor en San Pedro Sula.
La transmisión del partido en su canal de YouTube le ha generado más de 14,600 dólares al creador de contenido. En moneda nacional, Supremo ha ganado L385,367 hasta el momento, por lo que sus ganancias en YouTube pueden seguir aumentando.
En tanto, en Facebook ha logrado ganar arriba de 43 mil dólares por historias, reels y más. En moneda nacional, Supremo ha ganado L1,160,060. ¿Nada mal, verdad?
Solo entre Facebook y YouTube ha generado una ganancia mayor a los 57,600 dólares. O sea, más de L1,520,352. Este dinero es poco ya que en TikTok ha podido agenciarse con más.
Supremo fue el anotador del primer gol en la victoria contra los tiktokers de El Salvador, partido realizado el viernes 22 de agosto en el Morazán de San Pedro Sula.
Con los L1,520,352 que Supremo ha ganado solo en Facebook y YouTube podría comprarse una casa no tan lujosa en Tegucigalpa.
Supremo confirmó que los tiktokers de Honduras ahora jugarán ante los tiktokers de Brasil y de Nicaragua. Ambos juegos como visitantes.