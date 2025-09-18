Partido de tiktokers de Nicaragua vs Honduras EN VIVO: Hora y canal dónde verlo hoy

Managua, Nicaragua.- La Selección de Tiktokers de Honduras vuelven a afrontar un nuevo compromiso deportivo, esta vez se enfrenta por primera vez ante los creadores de Nicaragua. Este será el cuarto compromiso para Supremo y sus compañeros que no les fue nada bien en su última presentación.

Los tiktokers de Honduras primero se enfrentaron ante los de El Salvador, con quienres cayeron 3-2, en la revancha que se disputó en San Pedro Sula, pudieron reponerse y ganaron 2-1. En su último compromiso, Honduras viajó a São Paulo para encarar a los de Brasil, pero no pudieron y regresaron con una derrota de 2-0.

Ahora la Selección de Tiktokers de Honduras se medirá contra los de Nicaragua en Managua este viernes en el Estadio Nacional de dicha ciudad y todo está programado para que de inicio desde las 7:00 de la noche. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para este nuevo reto se han sumado a la escuadra catracha el tiktoker conocido en redes sociales como MarinHNn y la otra llamativa incorporación es el influencer brasileño João Ferreira, a quien conocieron en el partido de tiktokers de Honduras y Brasil.

Además, Ramón "Primitivo" Maradiaga ha tomado el puesto que dejó "El Loco de la Selva" como el DT del equipo.

Hora y canal que transmite en directo