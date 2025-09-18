  1. Inicio
  2. · Deportes

Partido de tiktokers de Nicaragua vs Honduras EN VIVO: Hora y canal dónde verlo hoy

Los tiktokers de Honduras van por su cuarto compromiso y esta vez será ante un nuevo rival, los de Nicaragua

  • 18 de septiembre de 2025 a las 17:30
Partido de tiktokers de Nicaragua vs Honduras EN VIVO: Hora y canal dónde verlo hoy

Los tiktokers de Honduras van por su primer triunfo como visitante ante Nicaragua.

Managua, Nicaragua.- La Selección de Tiktokers de Honduras vuelven a afrontar un nuevo compromiso deportivo, esta vez se enfrenta por primera vez ante los creadores de Nicaragua.

Este será el cuarto compromiso para Supremo y sus compañeros que no les fue nada bien en su última presentación.

Selección de tiktokers de Honduras sale rumbo a Nicaragua para el juego del viernes

Los tiktokers de Honduras primero se enfrentaron ante los de El Salvador, con quienres cayeron 3-2, en la revancha que se disputó en San Pedro Sula, pudieron reponerse y ganaron 2-1.

En su último compromiso, Honduras viajó a São Paulo para encarar a los de Brasil, pero no pudieron y regresaron con una derrota de 2-0.

La razón por la que Chauder Morazán no viajó con tiktokers de Honduras a Nicaragua

Ahora la Selección de Tiktokers de Honduras se medirá contra los de Nicaragua en Managua este viernes en el Estadio Nacional de dicha ciudad y todo está programado para que de inicio desde las 7:00 de la noche.

Para este nuevo reto se han sumado a la escuadra catracha el tiktoker conocido en redes sociales como MarinHNn y la otra llamativa incorporación es el influencer brasileño João Ferreira, a quien conocieron en el partido de tiktokers de Honduras y Brasil.

Las terribles condiciones en que se encuentra tiktoker hondureño detenido en Panamá

Además, Ramón "Primitivo" Maradiaga ha tomado el puesto que dejó "El Loco de la Selva" como el DT del equipo.

Hora y canal que transmite en directo

El partido está programado para este viernes 19 de septiembre a las 7 de la noche en el Estadio Nacional de Fútbol en Managua. El duelo se podrá ver en el canal de YouTube de JR.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias