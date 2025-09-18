La razón por la que Chauder Morazán no viajó con tiktokers de Honduras a Nicaragua

Chauder Morazán no pudo viajar con los tiktokers de Honduras a suelo de Nicaragua y se conocer la verdadera razón por la que se quedó
Chauder Morazán no viajó con los tiktokers de Honduras a Nicaragua para el partido de fútbol que tienen contra los de dicho país.
El tiktoker hondureño Chauder Morazán es uno de los protagonistas de la Selección de creadores de contenido de Honduras
Morazán rompió el silencio sobre su ausencia en el reciente viaje de los seleccionados a Nicaragua para seguir con los amistosos internacionales.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Chauder explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de no viajar con sus compañeros para enfrentar a los creadores de contenido nicaragüenses y reveló cuándo regresará a concentrarse.
"Ustedes se preguntarán por qué no viajé con la selección de Tiktokers. Era porque no me sentía bien mentalmente"
"He tenido un cansancio mental, siento que no iba a aportar nada. Yo le dije a Supremo que no me sentía bien y él me ha dado palabras de aliento", añadió.
Morazán detalló que había estado experimentando un desgaste emocional.
Con voz entrecortada y visible incomodidad, Chauder explicó que, aunque le cuesta abrirse de esta manera, lo hacía para evitar que sus seguidores se siguieran cuestionando sobre su ausencia.
"Me estoy sincerando con todos ustedes, a mí casi no me gusta hacerlo, pero es para que no pregunten por mí, solo no me sentía bien. A mis compañeros les deseo lo mejor desde aquí de Honduras", reveló.
Por último, Chauder Morazán reveló que volverá a concentrarse con los tiktokers hondureños para el duelo ante Brasil en Tegucigalpa, el próximo viernes: "El 26 nos vemos. Viva Honduras. 'La Bala' vuelve el 26 (para la revancha ante los brasileños).
El video causó gran sorpresa entre sus seguidores, quienes lo vieron visiblemente afectado y al borde del llanto. Chauder, uno de los tiktokers más queridos en Honduras en los últimos meses, ha demostrado una vez más su sinceridad y conexión con su comunidad.
A esta baja inesperada en la selección se le sumó la renuncia de El Loco de la Selva, quien dejó a su cargo como entrenador de los tiktokers catrachos. Su lugar será ocupado por 'Primi' Maradiaga, quien asumirá la dirección del equipo en este nuevo reto internacional.
La Selección de tiktokers de Honduras comandada por Supremo se mide ante los creadores de contenido de Nicaragua
El partido está programado para este viernes 19 de septiembre a las 7 de la noche en el Estadio Nacional de Fútbol en Managua. El duelo se podrá ver en el canal de YouTube de JR.