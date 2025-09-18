¿Qué hace "Primi" Maradiaga en Nicaragua con los tiktokers de Honduras?

¿Qué hace Ramón "Primi" Maradiaga en Nicaragua con los tiktokers de Honduras? El DT hondureño fue captado llegando a Managua de cara al juego entre los creadores de contenido del país y los nicaragüenses.
Los tiktokers de Honduras llegaron la noche del 17 de septiembre a Managua, Nicaragua, para jugar ante los tiktokers de ese país este viernes 19 de septiembre.
El duelo entre los catrachos y pinoleros se jugará en el Estadio Nacional de Managua a las 7 de la noche, ese recinto es la casa de la selección nicaragüense.
Los tiktokers de Honduras jugaron antes dos partidos ante El Salvador y uno ante Brasil en Brasil, este será el cuarto juego desde que comenzaron con la iniciativa.
A los tiktokers de Honduras se unió el brasileño Joao, quien los acogió en Brasil y se ha vuelto muy viral y querido en territorio catracho.
¿Y Ramón Maradiaga? "Primitivo hizo el viaje con los tiktokers de Honduras y tras la renuncia de "El Loco de la Selva", ahora dirigirá a los tiktokers de Honduras.
Maradiaga lleva varias semanas apoyando a los tiktokers de Honduras. Previo al viaje a Brasil, él los entrenó, pero no fue parte de la delegación en territorio carioca. Ahora hará la función de director técnico.
La "H" tiktokera perdió su partido de ida contra El Salvador por un marcador de 3-2, pero obtuvo su revancha jugando en el estadio Morazán de San Pedro Sula, venciendo 2-1 como locales.
En el pasado partido jugado en Río de Janeiro, la "H" cayó 2-0 contra los cariocas. El 26 de septiembre será la vuelta en el Nacional de Tegucigalpa.
Tras los juegos vs Nicaragua y Brasil, aún no se ha anunciado más encuentros por parte de Supremo, quien lidera el grupo de tiktokers de Honduras.