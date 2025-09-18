  1. Inicio
¿Qué hace "Primi" Maradiaga en Nicaragua con los tiktokers de Honduras?

Ramón Maradiaga fue captado en Managua junto a los tiktokers hondureños. Este viernes juegan ante los tiktokers de Nicaragua

  • 18 de septiembre de 2025 a las 09:23
¿Qué hace Primi Maradiaga en Nicaragua con los tiktokers de Honduras?
1 de 10

¿Qué hace Ramón "Primi" Maradiaga en Nicaragua con los tiktokers de Honduras? El DT hondureño fue captado llegando a Managua de cara al juego entre los creadores de contenido del país y los nicaragüenses.

 Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
2 de 10

Los tiktokers de Honduras llegaron la noche del 17 de septiembre a Managua, Nicaragua, para jugar ante los tiktokers de ese país este viernes 19 de septiembre.

 Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
3 de 10

El duelo entre los catrachos y pinoleros se jugará en el Estadio Nacional de Managua a las 7 de la noche, ese recinto es la casa de la selección nicaragüense.

 Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
4 de 10

Los tiktokers de Honduras jugaron antes dos partidos ante El Salvador y uno ante Brasil en Brasil, este será el cuarto juego desde que comenzaron con la iniciativa.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
5 de 10

A los tiktokers de Honduras se unió el brasileño Joao, quien los acogió en Brasil y se ha vuelto muy viral y querido en territorio catracho.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
6 de 10

¿Y Ramón Maradiaga? "Primitivo hizo el viaje con los tiktokers de Honduras y tras la renuncia de "El Loco de la Selva", ahora dirigirá a los tiktokers de Honduras.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
7 de 10

Maradiaga lleva varias semanas apoyando a los tiktokers de Honduras. Previo al viaje a Brasil, él los entrenó, pero no fue parte de la delegación en territorio carioca. Ahora hará la función de director técnico.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
8 de 10

La "H" tiktokera perdió su partido de ida contra El Salvador por un marcador de 3-2, pero obtuvo su revancha jugando en el estadio Morazán de San Pedro Sula, venciendo 2-1 como locales.

 Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
9 de 10

En el pasado partido jugado en Río de Janeiro, la "H" cayó 2-0 contra los cariocas. El 26 de septiembre será la vuelta en el Nacional de Tegucigalpa.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
10 de 10

Tras los juegos vs Nicaragua y Brasil, aún no se ha anunciado más encuentros por parte de Supremo, quien lidera el grupo de tiktokers de Honduras.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
