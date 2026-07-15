Debacle blanca: Olimpia cae goleado 5-0 en amistoso disputado en Estados Unidos

EE UU.- Olimpia realizó su segundo encuentro de la pretemporada en Estados Unidos y esta vez fue vapuleado 5-0 por el Cincinnati FC de la MLS. El conjunto merengue había perdido hace unos días 3-0 ante el Houston Dynamo y esta vez jugaron ante el Cincinnati FC en uno de sus campos de entrenamiento.

Tan mal le fue a Olimpia en este amistoso que al término del primer tiempo ya lo estaban perdiendo 3-0 y en el segundo tiempo se salvaron de una goleada más amplia. Periodistas que cubrían el amistoso reportaron que Yustin Arboleda le propinó un puñetazo al portero del Cincinnati y terminó siendo expulsado. Los dirigidos por Eduardo Espinel volverán a Honduras para medirse ante Motagua por la Súpercopa de Honduras, encuentro que enfrenta a los campeones de los últimos dos torneos. El cotejo se efectuará este jueves 23 de julio en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.