Debacle blanca: Olimpia cae goleado 5-0 en amistoso disputado en Estados Unidos

EE UU.- Olimpia realizó su segundo encuentro de la pretemporada en Estados Unidos y esta vez fue vapuleado 5-0 por el Cincinnati FC de la MLS.
El conjunto merengue había perdido hace unos días 3-0 ante el Houston Dynamo y esta vez jugaron ante el Cincinnati FC en uno de sus campos de entrenamiento.
Tan mal le fue a Olimpia en este amistoso que al término del primer tiempo ya lo estaban perdiendo 3-0 y en el segundo tiempo se salvaron de una goleada más amplia.
Periodistas que cubrían el amistoso reportaron que Yustin Arboleda le propinó un puñetazo al portero del Cincinnati y terminó siendo expulsado.
Los dirigidos por Eduardo Espinel volverán a Honduras para medirse ante Motagua por la Súpercopa de Honduras, encuentro que enfrenta a los campeones de los últimos dos torneos. El cotejo se efectuará este jueves 23 de julio en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Olimpia se ha reforzado con los extranjeros Nicolás Dibble, Imanol Enríquez y Carlos Cuello; además de los jugadores nacionales Janier Bermúdez, Cristian Canales, Kilmar Peña y Jack Jean-Baptiste.
Se fueron José Mario Pinto, Carlos Sánchez, Elison Rivas, Santiago Ramírez, Agustín Mulet, Facundo Queiroz, Josman Figueroa y Jerry Bengtson.