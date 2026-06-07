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José Mario Pinto se casa previo a irse hacia Costa Rica, ¿quién es la bella chica?

José Mario Pinto unió su vida junto a una hermosa chica, ¿cuál es la historia de amor entre ellos?

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 11:25
José Mario Pinto se casa previo a irse hacia Costa Rica, ¿quién es la bella chica?
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El futbolista hondureño José Mario Pinto se casó este fin de semana previo a su viaje hacia Costa Rica. ¿Quién es la bella chica y cuál es la historia de amor entre ellos?

Fotos: Cortesía redes
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José Mario Pinto firmó recientemente con el Sporting de Costa Rica, equipo que es de media tabla en suelo tico y donde militan los catrachos Alex López y Carlos Pineda.

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José Mario Pinto y su esposa se casaron este fin de semana en la capital de Honduras, un evento que contó con sus familias y amigos cercanos.

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Fue su ahora esposa quien compartió imágenes del bonito evento. Ellos se conocieron desde que Pinto estaba en las reservas de Olimpia.

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En el evento estuvieron algunos de sus compañeros de Olimpia y así lucieron los novios.

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Ella tiene casada con la joven Ericka Salgado, con quien tienen una relación desde hace varios años.

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La joven compartió hace varias semanas las fotos previo a la boda con el jugador del Sporting de Costa Rica.

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Ella siempre lo ha acompañado al estadio mientras jugaba para el Olimpia, muchas veces fueron captados juntos en el Estadio Nacional.

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La joven Ericka Salgado tiene más de 11 mil seguidores en redes sociales y ha optado por mantener un perfil bajo.

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Ella es ahora la esposa del futbolista de 28 años, quien dejó Olimpia y se irá al Sporting de Costa Rica.

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