José Mario Pinto se casa previo a irse hacia Costa Rica, ¿quién es la bella chica?

El futbolista hondureño José Mario Pinto se casó este fin de semana previo a su viaje hacia Costa Rica. ¿Quién es la bella chica y cuál es la historia de amor entre ellos?
José Mario Pinto firmó recientemente con el Sporting de Costa Rica, equipo que es de media tabla en suelo tico y donde militan los catrachos Alex López y Carlos Pineda.
José Mario Pinto y su esposa se casaron este fin de semana en la capital de Honduras, un evento que contó con sus familias y amigos cercanos.
Fue su ahora esposa quien compartió imágenes del bonito evento. Ellos se conocieron desde que Pinto estaba en las reservas de Olimpia.
En el evento estuvieron algunos de sus compañeros de Olimpia y así lucieron los novios.
Ella tiene casada con la joven Ericka Salgado, con quien tienen una relación desde hace varios años.
La joven compartió hace varias semanas las fotos previo a la boda con el jugador del Sporting de Costa Rica.
Ella siempre lo ha acompañado al estadio mientras jugaba para el Olimpia, muchas veces fueron captados juntos en el Estadio Nacional.
La joven Ericka Salgado tiene más de 11 mil seguidores en redes sociales y ha optado por mantener un perfil bajo.
Ella es ahora la esposa del futbolista de 28 años, quien dejó Olimpia y se irá al Sporting de Costa Rica.