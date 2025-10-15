  1. Inicio
David Ruiz renueva con Inter Miami hasta 2028: “Prometo dejarlo todo por este escudo”

El hondureño, nacido en el sur de Florida, extendió su contrato con el Inter Miami hasta 2028 y agradeció la oportunidad, prometiendo dejarlo todo por el escudo

  • 15 de octubre de 2025 a las 14:17
El hondureño, a pesar de estar fuera por lesión, expresó su orgullo por seguir en el club y prometió darlo todo por el equipo.

 Foto: Inter Miami

Miami, EUA.- El mediocampista hondureño, David Ruiz, continuará su camino en el Inter Miami tras firmar la extensión de su contrato hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), con opción a un año adicional.

David vistió por primera vez los colores del Inter Miami en 2021, iniciando su camino en la Sub-17. Su talento floreció rápido que al año siguiente firmó su primer contrato profesional con el Inter Miami II, donde tuvo una brillante temporada de debut.

Hoy, el joven nacido en el sur de Florida está viviendo su tercera temporada con el primer equipo, tras su merecido ascenso como canterano en 2023.

“Para mí significa mucho, estoy muy orgulloso de firmar por este hermoso club. Es un orgullo para mí y mi familia estar aquí representando donde nací. Gracias a Dios me dio esta oportunidad. No es fácil obtener mi segundo contrato y lo que le puedo prometer es darlo todo por el escudo, poner al club en lo más alto posible, nunca darme por vencido y seguir siempre adelante con la cabeza en alto”, expresó Ruiz tras el anuncio oficial.

Desde el club también celebraron la renovación del catracho con un emotivo mensaje: “El viaje continúa. David Ruiz se compromete a más”.

El jugador se sometió recientemente a una cirugía tras una lesión sufrida durante su convocatoria con la Selección Nacional de Honduras en la fecha FIFA de septiembre. Su tiempo estimado de recuperación será de entre dos a tres meses, por lo que se espera que esté fuera hasta el cierre del año.

Ruiz solo ha disputado cuatro partidos en la actual temporada de la MLS, sumando apenas 129 minutos, pero su talento y disciplina hacen que su entrenador, Javier Mascherano, y la directiva del club sigan confiando en el hondureño.

La extensión de su vínculo coincide con el cierre de temporada regular, marcada también por los anuncios de retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos referentes del vestuario.

Actualmente, el Inter Miami se encuentra en la tercera posición de la Conferencia Este, ya clasificado a los playoffs. El cierre de la fase regular será de alto voltaje: el equipo de Lionel Messi visitará al Nashville SC, donde milita Andy Nájar, otro hondureño que atraviesa un gran momento en la presente campaña.

Redacción web
Alberto Cerrato

