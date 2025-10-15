David Ruiz renueva con Inter Miami hasta 2028: “Prometo dejarlo todo por este escudo”

<b>Miami, EUA.- </b>El mediocampista hondureño, David Ruiz, continuará su camino en el Inter Miami tras firmar la extensión de su contrato hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), con opción a un año adicional.David vistió por primera vez los colores del Inter Miami en 2021, iniciando su camino en la Sub-17. Su talento floreció rápido que al año siguiente firmó su primer contrato profesional con el Inter Miami II, donde tuvo una brillante temporada de debut.Hoy, el joven nacido en el sur de Florida está viviendo su tercera temporada con el <a href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/deportes/bonito-gesto-inter-miami-ruiz-reaccion-messi-enojo-de-keylor-navas-HP26926357">primer equipo</a>, tras su merecido ascenso como canterano en 2023.