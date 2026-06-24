Cuatro boletos a 16avos de final se conocerán este jueves en el Mundial 2026

Nueva York, Estados Unidos.- Continúa la actividad del Mundial 2026 con seis apasionantes partidos que definirán a los clasificados de aquellos grupos liderados por Estados Unidos, Alemania y Países Bajos, selecciones con billete en mano para la siguiente ronda.

La jornada comenzará a las 2:00 de la tarde, hora hondureña, con la resolución del Grupo E, donde Ecuador se jugará su continuidad en el torneo ante una imponente Alemania. Los ecuatorianos apenas suman uno de seis puntos en este Mundial y aún ganando su partido contra los europeos, no se asegurarían el segundo lugar de la tabla al perder el enfrentamiento directo con Costa de Marfil, que se verá las caras ante una débil pero aguerrida Curazao, que con una victoria, avanzaría de ronda en su primera participación mundialista.

Seguidamente, a las 5:00 de la tarde, Países Bajos busca alargar su racha de imbatibilidad en Copas del Mundo frente a una ya eliminada Túnez en el Grupo F, selección que cambió de entrenador tras caer 5-1 contra Suecia en la primera jornada y con Hervé Renard, su nuevo técnico, tampoco mejoró mucho la situación, encajando un 4-0 que los mandó de regreso a casa. A la misma hora, Japón y Suecia pelearán por el segundo lugar del grupo. Los asiáticos se han convertido en una de las sensaciones del torneo, algo que ya sucedió en Qatar 2022, mientras que Suecia se coló por la ventana para este Mundial gracias a una poderosa ofensiva encabezada por Gyökeres, Isak y Ayari, autor de un doblete contra Túnez en la primera fecha. Finalmente, a las 8:00 de la noche, San Francisco y Los Ángeles serán testigos de dos atractivos duelos: Estados Unidos vs Turquía y Paraguay vs Australia.

Los de Pochettino, comandados por un gran Folarin Balogun que acumula dos goles en 168 minutos, acabarán como líderes del grupo, independientemente de lo que pase en su partido contra Turquía, una de las selecciones ya eliminadas pese a que se esperaba mucho de ella en la previa.