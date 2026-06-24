¡Oficial! Erick "Yio" Puerto deja el Platense FC y se marcha al fútbol de Europa

San Pedro Sula, Honduras.- El delantero hondureño Erick Yio Puerto está a punto de cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera. Luego de convertirse en una de las grandes figuras de Platense durante la última temporada, el atacante emprende una nueva aventura profesional fuera del país en busca de consolidar su crecimiento futbolístico.

El goleador hondureño jugará en el BATE Borisov de Bielorrusia, equipo al que llega mediante un préstamo por seis meses con opción de compra. El futbolista viajó este miércoles hacia Europa para incorporarse a su nuevo club y comenzar su primera experiencia en el extranjero.

Cabe mencionar que el nuevo equipo del delantero hondureño jugará la primera ronda de clasificación de la UEFA Conference League y lo hará ante el AF Elbasani. El partido de ida se disputará el próximo 7 de julio, mientras que la vuelta se jugará el 16 del mismo mes.

Puerto se marcha tras firmar una campaña sobresaliente con el conjunto escualo. Su capacidad goleadora lo convirtió en uno de los jugadores más determinantes de la Liga Nacional y en una de las principales cartas ofensivas del Tiburón durante la temporada 2025-26.

Los números respaldan su gran momento. En su primer torneo con Platense anotó 17 goles y en el Clausura 2026 sumó ocho más, cerrando la temporada con un total de 25 anotaciones, registros que llamaron la atención tanto dentro como fuera de Honduras.

Su rendimiento también despertó el interés de los clubes más poderosos del país. Olimpia y Motagua siguieron de cerca al delantero y valoraron seriamente su incorporación para el nuevo campeonato. Sin embargo, tanto el futbolista como la directiva de Platense tenían clara la prioridad: dar el salto al extranjero antes que fichar por otro equipo de la Liga Nacional.

El destino final será el FC BATE Borisov, considerado el club más exitoso e histórico de Bielorrusia. La institución cuenta con una amplia trayectoria internacional y durante años dominó el fútbol de su país, convirtiéndose en un habitual participante de torneos europeos.

Ahora, Yio Puerto tendrá el reto más importante de su carrera. Con sus goles como principal carta de presentación, el atacante buscará adaptarse rápidamente al fútbol europeo y aprovechar esta oportunidad para seguir creciendo profesionalmente.