Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba

Panamá quedó eliminada este martes en fase de grupos del Mundial 2026 tras caer ante Croacia. Las mejores postales que dejó el partido.
Croacia logró una victoria clave al imponerse 1-0 sobre Panamá en el Toronto Stadium y mantenerse con vida en el Grupo L del Mundial 2026.
El conjunto dirigido por Zlatko Dalic dejó atrás la derrota sufrida ante Inglaterra y sumó tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de avanzar.
Ante Budimir se convirtió en el héroe de la noche al marcar el único gol del encuentro apenas minutos después de ingresar desde el banquillo.
La anotación llegó tras una jugada por la banda derecha de Josip Stanisic, quien envió un centro preciso que Budimir aprovechó dentro del área pequeña.
Panamá quedó matemáticamente eliminada del torneo tras encadenar su segunda derrota consecutiva en la fase de grupos.
La selección canalera mostró una imagen sólida durante gran parte de la primera mitad y logró incomodar constantemente a los europeos.
Amir Murillo fue uno de los futbolistas más destacados de Panamá gracias a sus constantes incorporaciones por el sector derecho.
La oportunidad más clara de los centroamericanos llegó al minuto 23, cuando José Luis Rodríguez estrelló un cabezazo en el travesaño tras un centro de Murillo.
El portero Dominik Livakovic resultó decisivo al desviar ese remate y evitar que Panamá tomara ventaja en el marcador.
Luka Modric alcanzó una cifra histórica al disputar su partido internacional número 200 con la camiseta croata.
Durante la primera mitad, Croacia tuvo dificultades para romper el orden defensivo planteado por el técnico Thomas Christiansen.
Dalic reaccionó en el descanso con varios cambios ofensivos que transformaron el funcionamiento de su equipo.
Tras el gol de Budimir, Panamá perdió parte de la confianza mostrada en el inicio y comenzó a conceder más espacios en defensa.
Con este resultado, Croacia llegó a tres puntos y mantiene opciones de clasificación, mientras que Panamá se despide del Mundial sin unidades y con la obligación de cerrar su participación ante Inglaterra.
La afición de Croacia se mostró felíz con los 3 puntos en esta segunda jornada.
Esta fue la reacción del polémico periodista Chepe Bomba tras el final del partido.