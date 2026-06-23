  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba

Croacia logró una victoria clave al imponerse 1-0 sobre Panamá en el Toronto Stadium

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 19:01
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
1 de 17

Panamá quedó eliminada este martes en fase de grupos del Mundial 2026 tras caer ante Croacia. Las mejores postales que dejó el partido.

Fotos: EFE.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
2 de 17

Croacia logró una victoria clave al imponerse 1-0 sobre Panamá en el Toronto Stadium y mantenerse con vida en el Grupo L del Mundial 2026.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
3 de 17

El conjunto dirigido por Zlatko Dalic dejó atrás la derrota sufrida ante Inglaterra y sumó tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de avanzar.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
4 de 17

Ante Budimir se convirtió en el héroe de la noche al marcar el único gol del encuentro apenas minutos después de ingresar desde el banquillo.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
5 de 17

La anotación llegó tras una jugada por la banda derecha de Josip Stanisic, quien envió un centro preciso que Budimir aprovechó dentro del área pequeña.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
6 de 17

Panamá quedó matemáticamente eliminada del torneo tras encadenar su segunda derrota consecutiva en la fase de grupos.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
7 de 17

La selección canalera mostró una imagen sólida durante gran parte de la primera mitad y logró incomodar constantemente a los europeos.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
8 de 17

Amir Murillo fue uno de los futbolistas más destacados de Panamá gracias a sus constantes incorporaciones por el sector derecho.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
9 de 17

La oportunidad más clara de los centroamericanos llegó al minuto 23, cuando José Luis Rodríguez estrelló un cabezazo en el travesaño tras un centro de Murillo.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
10 de 17

El portero Dominik Livakovic resultó decisivo al desviar ese remate y evitar que Panamá tomara ventaja en el marcador.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
11 de 17

Luka Modric alcanzó una cifra histórica al disputar su partido internacional número 200 con la camiseta croata.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
12 de 17

Durante la primera mitad, Croacia tuvo dificultades para romper el orden defensivo planteado por el técnico Thomas Christiansen.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
13 de 17

Dalic reaccionó en el descanso con varios cambios ofensivos que transformaron el funcionamiento de su equipo.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
14 de 17

Tras el gol de Budimir, Panamá perdió parte de la confianza mostrada en el inicio y comenzó a conceder más espacios en defensa.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
15 de 17

Con este resultado, Croacia llegó a tres puntos y mantiene opciones de clasificación, mientras que Panamá se despide del Mundial sin unidades y con la obligación de cerrar su participación ante Inglaterra.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
16 de 17

La afición de Croacia se mostró felíz con los 3 puntos en esta segunda jornada.
Panamá eliminada y defrauda a Centroamérica; récord de Modric y triste reacción de Chepe Bomba
17 de 17

Esta fue la reacción del polémico periodista Chepe Bomba tras el final del partido.

Cargar más fotos