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Croacia vs Ghana EN VIVO: Hora y dónde ver partido del Mundial 2026

Un empate garantizaría al menos la segunda posición para los de Queiroz, mientras que dejaría a los croatas con cuatro puntos y expuestos a lo que hagan otros terceros

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 13:50
Croacia vs Ghana EN VIVO: Hora y dónde ver partido del Mundial 2026

Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: EFE.

Filadelfia, Estados Unidos.- La Croacia de Luka Modric se la está jugando este sábado en Filadelfia ante Ghana para garantizar su pase a dieciseisavos y prolongar la carrera de su estelar capitán en los Mundiales en el que se presupone como un duelo tenso e igualado que determinará el ranking final del Grupo L.

MINUTO A MINUTO:

Con Inglaterra midiéndose como clara favorita en Nueva York ante una Panamá ya eliminada, el encuentro que disputan 'Ajedrezados' y 'Estrellas negras' a la misma hora en el Lincoln Financial Field se considera clave para determinar el segundo y tercer puesto.

Un empate garantizaría al menos la segunda posición para los de Queiroz, mientras que dejaría a los croatas con cuatro puntos y expuestos a lo que hagan otros terceros.

Alineaciones confirmadas

Datos del partido

Árbitro: Drew Fischer, de Canadá.

Estadio: Lincoln Financial Field, en Filadelfia (EE.UU.).

Hora: 3:00 PM.

Transmite: Tigo Sports

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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