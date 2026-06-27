Croacia vs Ghana EN VIVO: Hora y dónde ver partido del Mundial 2026

Filadelfia, Estados Unidos.- La Croacia de Luka Modric se la está jugando este sábado en Filadelfia ante Ghana para garantizar su pase a dieciseisavos y prolongar la carrera de su estelar capitán en los Mundiales en el que se presupone como un duelo tenso e igualado que determinará el ranking final del Grupo L .

Con Inglaterra midiéndose como clara favorita en Nueva York ante una Panamá ya eliminada, el encuentro que disputan 'Ajedrezados' y 'Estrellas negras' a la misma hora en el Lincoln Financial Field se considera clave para determinar el segundo y tercer puesto.

Un empate garantizaría al menos la segunda posición para los de Queiroz, mientras que dejaría a los croatas con cuatro puntos y expuestos a lo que hagan otros terceros.