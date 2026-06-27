¿Cuánto gana el técnico peor pagado del Mundial 2026?

Se revela el salario del técnico menos pagado del Mundial 2026. Enfrentará a Argentina en dieciseisavos de final de United.
El Mundial 2026 dejó una de las eliminaciones más inesperadas del torneo. Uruguay se despidió de la Copa del Mundo en la fase de grupos luego de caer por 1-0 frente a España, un resultado que provocó una enorme decepción entre los aficionados de la Celeste.
Mientras el conjunto sudamericano veía terminar su participación, Cabo Verde escribía la página más importante de su historia futbolística. En su debut absoluto en una Copa del Mundo, la selección africana consiguió un boleto para los dieciseisavos de final y se convirtió en la gran revelación del campeonato.
El combinado caboverdiano selló su clasificación tras igualar sin goles ante Arabia Saudita. La combinación de ese empate con la derrota de Uruguay permitió que el equipo africano avanzara a la siguiente ronda, desatando una celebración inolvidable para un país que llegaba al torneo sin grandes expectativas.
En contraste, el ambiente en Uruguay es de total frustración. La prensa y los seguidores de la selección apuntaron directamente contra el entrenador argentino Marcelo Bielsa, a quien responsabilizan por la prematura eliminación del equipo.
Uno de los momentos más cuestionados ocurrió durante el encuentro frente a España, cuando Bielsa decidió reemplazar a Federico Valverde en la recta final del partido. La salida del mediocampista, considerado la principal figura de la selección, generó un fuerte rechazo entre los aficionados.
Las críticas no tardaron en trasladarse al interior del grupo. Diversos medios uruguayos aseguran que la convivencia entre el cuerpo técnico y varios jugadores se ha deteriorado considerablemente, dejando un ambiente de tensión dentro del vestuario.
Ante este panorama y el fracaso en el Mundial, la continuidad de Marcelo Bielsa parece estar seriamente comprometida. Todo apunta a que el entrenador argentino estaría viviendo sus últimos días al frente de la selección uruguaya, cargo que asumió en mayo de 2023.
La diferencia entre ambos proyectos también queda reflejada en el aspecto económico. Bielsa figura entre los técnicos mejor remunerados del continente, con un salario cercano a los cuatro millones de dólares por temporada.
En el lado opuesto aparece Pedro Leitão Brito, conocido como "Bubista", quien ha llevado a Cabo Verde a un logro histórico percibiendo un ingreso muy inferior al de su colega argentino.
El seleccionador caboverdiano recibe alrededor de 125 mil dólares al año, una cifra muy modesta si se compara con los salarios que manejan las principales selecciones del mundo. Sin embargo, con un trabajo sólido y constante, consiguió instalar a su equipo entre los mejores 32 del torneo.
El éxito de Cabo Verde es el resultado de un proyecto que ha sido construido con paciencia. Bubista lleva varios años liderando el desarrollo de la selección y asumió el cargo con la misión de impulsar el crecimiento del fútbol de su país.
A lo largo de su gestión ha dirigido 66 compromisos oficiales, consolidando una identidad de juego que hoy le permite disputar la fase eliminatoria del Mundial por primera vez en la historia de la nación africana.
Ahora, el desafío será aún mayor. Cabo Verde afrontará un compromiso de máxima exigencia con la ilusión de seguir sorprendiendo al planeta y prolongar su inolvidable participación en la Copa del Mundo.
El siguiente obstáculo será la vigente campeona, Argentina, en un duelo correspondiente a los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio en Miami, donde los africanos intentarán prolongar el sueño que ya ha quedado grabado en la historia del fútbol de su país.