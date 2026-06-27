  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026

Te mostramos las mejores postales que dejó el Panamá vs Inglaterra del Mundial 2026

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 16:45
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
1 de 22

Panamá se despidió de la peor manera del Mundial 2026 al caer ante Inglaterra. Las postales que dejó el partido.

 Fotos: EFE.
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
2 de 22

La selección de Panamá se instaló este sábado en Nueva Jersey para enfrentar a su más duro rival del grupo L del Mundial 2026.

 Ángel Colmenares / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
3 de 22

Sin nada que perder, la selección canalera tenía como rival a la poderosa Inglaterra de Harry Kane, Jude Bellingham y otras estrellas.

 Sebastiao Moreira / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
4 de 22

Este aficionado llevó esta pancarta en honor a su goleador Harry Kane y sorprendió a todos.

 OLGA FEDOROVA / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
5 de 22

Las bellas aficionadas inglesas se robaron las miradas en el MetLife Stadium.

 Sebastiao Moreira / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
6 de 22

La hermosura hondureña no se quedó atrás y esta chica llegó a disfrutar de una linda tarde de fútbol en el Mundial 2026. Ella se llama Isis de El Progreso, Yoro.
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
7 de 22

Un total de 80,663 aficionados estuvieron presenciado en Panamá vs Inglaterra.

Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
8 de 22

En el desarrollo. Jude Bellingham fue la gran figura de Inglaterra al marcar un gol y asistir a Harry Kane en la victoria por 2-0 sobre Panamá.

 Sebastiao Moreira / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
9 de 22

El mediocampista del Real Madrid apareció en el momento clave para darle el liderato del Grupo L a los ingleses.

 Sebastiao Moreira / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
10 de 22

Inglaterra sufrió más de lo esperado durante la primera hora de juego frente a una Panamá muy ordenada.

 Ángel Colmenares / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
11 de 22

Los dirigidos por Thomas Tuchel encontraron la ventaja gracias a una jugada de balón parado en el minuto 62.

 OLGA FEDOROVA / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
12 de 22

Harry Kane amplió la diferencia apenas cinco minutos después con un certero remate de cabeza.

 Sebastiao Moreira / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
13 de 22

Antes del duelo entre Ghana e Inglaterra, el hechicero ghanés Nana Kwaku Bonsam afirmó que estaba “trabajando” contra Harry Kane para que no goleara y así fue. Tras el juego, Nana Kwaku Bonsam declaró: “Ahora libero a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra.” Y en el duelo contra Panamá, Kane volvió a hacer temblar las redes.
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
14 de 22

Marcus Rashford respondió con una destacada actuación tras regresar al once titular de Inglaterra.

 Sebastiao Moreira / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
15 de 22

Orlando Mosquera fue una de las figuras panameñas al evitar que la derrota fuera por un marcador más amplio.

 Ángel Colmenares / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
16 de 22

Panamá se despidió del Mundial 2026 sin conseguir anotar un solo gol en la fase de grupos.

 Ángel Colmenares / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
17 de 22

El equipo canalero compitió con intensidad frente a Inglaterra y logró mantener el empate durante toda la primera mitad.

 Sebastiao Moreira / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
18 de 22

Las ausencias de Declan Rice y Reece James obligaron a Inglaterra a presentar una formación diferente.

 Sebastiao Moreira / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
19 de 22

José Luis Rodríguez fue el futbolista más peligroso de Panamá en ataque, poniendo a prueba al guardameta Jordan Pickford.

 OLGA FEDOROVA / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
20 de 22

Harry Kane llegó a tres goles en el Mundial 2026 y se convirtió en el máximo goleador inglés en la historia de las Copas del Mundo con 11 tantos.

 Sebastiao Moreira / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
21 de 22

Con este triunfo, Inglaterra avanzó como líder de su grupo y enfrentará la fase de dieciseisavos con renovada confianza.

 Sebastiao Moreira / EFE
Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026
22 de 22

Tristeza total en la afición panameña que estuvo en el estadio.

Ángel Colmenares / EFE
Cargar más fotos