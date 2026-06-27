Brujo liberó a Kane, linda hondureña sorprende y Panamá consuma fracaso ante Inglaterra en Mundial 2026

Panamá se despidió de la peor manera del Mundial 2026 al caer ante Inglaterra. Las postales que dejó el partido.
La selección de Panamá se instaló este sábado en Nueva Jersey para enfrentar a su más duro rival del grupo L del Mundial 2026.
Sin nada que perder, la selección canalera tenía como rival a la poderosa Inglaterra de Harry Kane, Jude Bellingham y otras estrellas.
Este aficionado llevó esta pancarta en honor a su goleador Harry Kane y sorprendió a todos.
Las bellas aficionadas inglesas se robaron las miradas en el MetLife Stadium.
La hermosura hondureña no se quedó atrás y esta chica llegó a disfrutar de una linda tarde de fútbol en el Mundial 2026. Ella se llama Isis de El Progreso, Yoro.
Un total de 80,663 aficionados estuvieron presenciado en Panamá vs Inglaterra.
En el desarrollo. Jude Bellingham fue la gran figura de Inglaterra al marcar un gol y asistir a Harry Kane en la victoria por 2-0 sobre Panamá.
El mediocampista del Real Madrid apareció en el momento clave para darle el liderato del Grupo L a los ingleses.
Inglaterra sufrió más de lo esperado durante la primera hora de juego frente a una Panamá muy ordenada.
Los dirigidos por Thomas Tuchel encontraron la ventaja gracias a una jugada de balón parado en el minuto 62.
Harry Kane amplió la diferencia apenas cinco minutos después con un certero remate de cabeza.
Antes del duelo entre Ghana e Inglaterra, el hechicero ghanés Nana Kwaku Bonsam afirmó que estaba “trabajando” contra Harry Kane para que no goleara y así fue. Tras el juego, Nana Kwaku Bonsam declaró: “Ahora libero a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra.” Y en el duelo contra Panamá, Kane volvió a hacer temblar las redes.
Marcus Rashford respondió con una destacada actuación tras regresar al once titular de Inglaterra.
Orlando Mosquera fue una de las figuras panameñas al evitar que la derrota fuera por un marcador más amplio.
Panamá se despidió del Mundial 2026 sin conseguir anotar un solo gol en la fase de grupos.
El equipo canalero compitió con intensidad frente a Inglaterra y logró mantener el empate durante toda la primera mitad.
Las ausencias de Declan Rice y Reece James obligaron a Inglaterra a presentar una formación diferente.
José Luis Rodríguez fue el futbolista más peligroso de Panamá en ataque, poniendo a prueba al guardameta Jordan Pickford.
Harry Kane llegó a tres goles en el Mundial 2026 y se convirtió en el máximo goleador inglés en la historia de las Copas del Mundo con 11 tantos.
Con este triunfo, Inglaterra avanzó como líder de su grupo y enfrentará la fase de dieciseisavos con renovada confianza.
Tristeza total en la afición panameña que estuvo en el estadio.