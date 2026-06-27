Antes del duelo entre Ghana e Inglaterra, el hechicero ghanés Nana Kwaku Bonsam afirmó que estaba “trabajando” contra Harry Kane para que no goleara y así fue. Tras el juego, Nana Kwaku Bonsam declaró: “Ahora libero a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra.” Y en el duelo contra Panamá, Kane volvió a hacer temblar las redes.