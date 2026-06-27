Portugal y Argentina protagonistas: ¿Dónde ver hoy EN VIVO partidos del Mundial 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- El Mundial 2026 cerrará este sábado la fase de grupos de la Copa del Mundo con una intensa jornada de seis partidos que definirán el cuadro completo de los dieciseisavos de final. Al finalizar la fecha, quedarán confirmadas las selecciones clasificadas y también aquellas que pondrán punto final a su participación en el torneo. La atención estará centrada en figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes afrontan escenarios muy distintos. Mientras el capitán de Portugal disputará un compromiso clave para asegurar el primer lugar de su grupo, el astro argentino descansará y arrancará desde el banquillo, ya que su selección tiene garantizado el boleto a la siguiente ronda.

Panamá se despide del Mundial 2026

La selección de Panamá afrontará su último compromiso del campeonato frente a Inglaterra, en un Grupo L que también tendrá el duelo entre Croacia y Ghana. El conjunto canalero llega sin opciones de clasificación y únicamente buscará cerrar su participación con una buena imagen. La eliminación panameña quedó sellada tras sufrir dos derrotas consecutivas en la fase de grupos. La más reciente fue un ajustado 1-0 ante Croacia, resultado que dejó al equipo sin posibilidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final. Además, los criterios de desempate tampoco favorecen a los dirigidos por el cuadro canalero. El encuentro entre Panamá e Inglaterra comenzará a las 3:00 de la tarde (hora de Honduras), al mismo tiempo que Croacia se medirá a Ghana. Ambos partidos podrán seguirse a través de la señal de Tigo Sports.

Cristiano Ronaldo se mide a James Rodríguez

El Grupo K ofrecerá uno de los partidos más atractivos de la jornada cuando Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, enfrente a Colombia, comandada por James Rodríguez. Ambos equipos buscarán terminar en lo más alto de la clasificación, por lo que se espera un duelo de alto nivel. El choque también marcará el reencuentro entre Cristiano y James, quienes compartieron vestuario en el Real Madrid durante varias temporadas. Durante su etapa juntos construyeron una gran conexión dentro del campo, participando en numerosas jugadas de gol, además de desarrollar una sólida amistad fuera de él. En el otro compromiso del sector, República Democrática del Congo buscará una victoria frente a Uzbekistán, selección que ya no tiene opciones de avanzar. Un triunfo podría permitir a los africanos clasificarse como uno de los mejores terceros del certamen. Portugal y Colombia se enfrentarán a las 5:30 de la tarde (hora de Honduras), horario que también tendrá el compromiso entre República Democrática del Congo y Uzbekistán. El duelo entre portugueses y colombianos será transmitido por TVC y Tigo Sports.

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