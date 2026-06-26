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16avos de final del Mundial 2026: posibles rivales de Francia, Noruega y... ¿Senegal?

Los cruces de 16avos del Mundial 2026 comienzan a tomar forma: Francia y Noruega clasificados, mientras que Senegal mantiene vivas sus opciones de avanzar

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 15:06
16avos de final del Mundial 2026: posibles rivales de Francia, Noruega y... ¿Senegal?

Erling Haaland, Sadio Mané y Kylian Mbappé, las grandes estrellas del Grupo I.

 Fotos: EFE

Boston, Estados Unidos.- Con un hat-trick de Dembélé, Francia se quedó con el liderato del Grupo I por delante de la Noruega de Haaland, que ya había cerrado su clasificación hace unos días, mientras que Senegal superó todos los pronóstico con una goleada sobre Irak que le permite mantener vivo el sueño de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Después de conocer la posición de cada selección en el grupo, la pregunta es: ¿Contra quién se cruzarán en la siguiente ronda?

Francia ganó sus tres partidos, marcó 10 goles y recibió dos; de esta forma tiene programado su partido de 16avos de final para el martes 30 de junio contra una de las mejores terceras del Grupo C/D/F/G/H.

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Esas posiciones son ocupadas por: Escocia, que con una diferencia de menos tres goles, difícilmente avanzarán de ronda; Paraguay, Suecia (ambas con cuatro puntos), Bélgica y Cabo Verde, estas dos últimas selecciones con partidos pendiente en la tercera jornada.

En cambio, Noruega ya conoce a su rival para la siguiente ronda y se trata de Costa de Marfil, segunda clasificada del Grupo E. Cotejo que será el próximo martes 30 de junio a las 11:00 a.m.

Haaland se verá las caras con Yan Diomandé, una de las estrellas emergentes del Mundial 2026.

Haaland se verá las caras con Yan Diomandé, una de las estrellas emergentes del Mundial 2026.

 (Foto: EFE)

Por su parte, Senegal tiene un escenario más complejo de entender, ya que su clasificación no depende del gran resultado cosechado ante Irak, ya que perdió sus primeros partidos y sumó tres puntos con diferencia de dos goles a favor.

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En caso de clasificar como una de las mejores terceras, pueden ser rival de hasta cinco cruces: México, Suiza y los primeros lugares del Grupo G, K y L.

Y así, en un abrir y cerrar de ojos, ya se disputaron 62 de los 104 partidos mundialista y este domingo 28 de junio dará inicio a las fase de eliminación directa hasta la gran final del próximo 19 de julio.

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Redacción web
Mario Ramírez

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