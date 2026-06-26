16avos de final del Mundial 2026: posibles rivales de Francia, Noruega y... ¿Senegal?

Boston, Estados Unidos.- Con un hat-trick de Dembélé, Francia se quedó con el liderato del Grupo I por delante de la Noruega de Haaland, que ya había cerrado su clasificación hace unos días, mientras que Senegal superó todos los pronóstico con una goleada sobre Irak que le permite mantener vivo el sueño de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Después de conocer la posición de cada selección en el grupo, la pregunta es: ¿Contra quién se cruzarán en la siguiente ronda?

Francia ganó sus tres partidos, marcó 10 goles y recibió dos; de esta forma tiene programado su partido de 16avos de final para el martes 30 de junio contra una de las mejores terceras del Grupo C/D/F/G/H.