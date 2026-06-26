Rebelión contra Bielsa: ¿Qué está pasando con Uruguay en el Mundial 2026?

A horas de comenzar el partido contra España, vital para mantener vivas las esperanzas del país charrúa en el Mundial 2026, jugadores de peso se reunieron con Marcelo Bielsa para expresar incomodidad.
La selección uruguaya no está pasando por su mejor momento. Con apenas dos puntos en dos partidos, el equipo celeste se juega su pase a dieciseisavos contra la Furia Roja.
Además del puntaje, las dudas sobre el rendimiento de los charrúas ha generado críticas por la falta de contundencia.
En su debut contra Arabia Saudita el equipo comenzó perdiendo y hasta el tramo final del partido logró el empate para evitar una actuación desastrosa.
Contra Cabo Verde, la Celeste comenzó perdiendo el partido y, a pesar de remontar el marcador, los dirigidos por Marcelo Bielsa no pudieron mantener la ventaja y cedieron dos puntos importantes.
Ahora, la selección sudamericana tiene un difícil escenario frente a España, donde solo la victoria los clasificaría a la siguiente fase.
De acuerdo con información publicada por medios uruguayos, cuatro futbolistas solicitaron una reunión privada con el técnico para manifestarle su disconformidad con su forma de trabajo.
Entre ellos estuvo el capitán del equipo y jugador del Real Madrid, Federico Valverde, para exigir cambios en el planteamiento contra los españoles.
El volante en el mediocampo Manuel Ugarte formó parte del grupo de jugadores que se reunieron con Bielsa.
Rodrigo Bentacur y el arquero Sergio Rochet también estuvieron en la reunión, afirmaron diversos medios de Uruguay.
Los jugadores estarían apostando a un estilo más defensivo y al contragolpe, algo contrario al fútbol de posesión que marca al técnico argentino.
El entrenador decidió reunir posteriormente a todo el plantel para abordar la situación de manera colectiva y acusó que algunos futbolistas querían sacarlo del equipo.
A pesar de lo expresado por los jugadores, todo indica que Marcelo Bielsa mantendrá la forma de jugar ante el conjunto español.
"Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle. Pero de ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones”, dijo en la conferencia de prensa previo al encuentro.