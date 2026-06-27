Fichajes: Se va de Real Madrid y define su futuro; millonada al Bayern Múnich y PSG busca joya

Real Madrid mueve su plantilla y PSG busca apoderarse de joyita de Francia. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Pablo Torre podría cambiar de equipo durante este mercado de verano a pesar de mantener contrato con el Mallorca. El descenso del conjunto balear a la Segunda División le permitiría acogerse a una cláusula que facilita una salida en calidad de préstamo hacia un club de Primera, una posibilidad que ya analizan varias entidades interesadas en incorporarlo.
Franck Kessié está cada vez más cerca de regresar al fútbol italiano. El mediocampista marfileño, que pone punto final a su etapa con el Al-Ahli, ha sido ofrecido a la Juventus y al Atalanta. De acuerdo con Tuttosport, la 'Vecchia Signora' parte con ventaja, ya que sigue al exjugador del Milan desde hace tiempo y quedó satisfecha con el rendimiento que mostró durante el Mundial con Costa de Marfil.
Maghnes Akliouche podría estar viviendo sus últimos días como futbolista del Mónaco. El extremo francés, que debutó en la Copa del Mundo frente a Irak, despierta un fuerte interés del Paris Saint-Germain, que lidera la carrera por su fichaje por delante de dos clubes de la Premier League, según informó Fabrizio Romano.
El West Ham busca concretar la venta de Mateus Fernandes antes del 30 de junio. Según el periodista Tyrone Marshall, se espera que este fin de semana llegue una propuesta formal. Manchester United y Tottenham son los equipos con mayores opciones de quedarse con el centrocampista portugués, quien parece alejarse definitivamente del Real Madrid y estaría muy cerca de los Red Devils.
Granit Xhaka ya tendría un acuerdo con el Chelsea. Xabi Alonso desea volver a contar con el suizo tras la exitosa etapa que compartieron en el Bayer Leverkusen, donde conquistaron el histórico doblete de 2024. Después de una destacada campaña con el Sunderland, siendo capitán y pieza fundamental para lograr la clasificación europea, los 'Blues' ya iniciaron conversaciones con los 'Black Cats' para cerrar la operación. Su contrato se extiende hasta 2028.
Wout Weghorst volverá a coincidir con Erik ten Hag. El atacante neerlandés, de 33 años y libre tras finalizar su vínculo con el Ajax, firmó por dos temporadas con el Twente, donde el exentrenador del Manchester United se desempeña actualmente como director deportivo.
Sergi Samper iniciará una nueva etapa en Hungría. El exmediocampista del Barcelona, de 31 años, llegó a un acuerdo con el Debrecen por una temporada, con opción a una más. Tras sus experiencias en Japón, Andorra y Polonia, donde coincidió con el técnico Gert Remmel, afrontará un nuevo desafío en el fútbol húngaro.
Caio Henrique ya tiene nuevo destino. El lateral brasileño de 28 años será nuevo jugador del Ajax después de cerrar el acuerdo personal que faltaba. El conjunto neerlandés desembolsará 10 millones de euros fijos, además de otros cuatro en variables, y el defensor firmará hasta 2030. Míchel y Jordi Cruyff fueron claves para convencerlo, pese al interés de equipos de Inglaterra, Italia y Brasil.
El Leganés volverá a obtener un importante beneficio económico con la salida de Duk. El futbolista, fichado hace año y medio por apenas 600.000 euros, dejará cerca de dos millones en las arcas del club, que ya acumula alrededor de 4,5 millones de ingresos por ventas.
Desde Alemania aseguran que el Bayern de Múnich alcanzó un acuerdo con el Eintracht Frankfurt para incorporar al lateral izquierdo Nathaniel Brown a cambio de 55 millones de euros. El defensor de 23 años disputa actualmente el Mundial con la selección alemana.
Leon Goretzka vuelve a estar en la órbita del Atlético de Madrid. El centrocampista alemán, que finaliza contrato el próximo 30 de junio, ya fue pretendido por Mateu Alemany durante el mercado invernal y, con 31 años, sigue siendo considerado un futbolista con nivel para competir en la élite.
Inter de Milán y Como mantienen vivo su interés por Trevoh Chalobah. Según Fabrizio Romano, ambos clubes siguen atentos a la situación del defensor inglés del Chelsea con la intención de intentar su fichaje.
La Roma rechazó la propuesta presentada por el Betis por Artem Dovbyk. El club español planteó una cesión con opción de compra, pero la entidad italiana prioriza una venta definitiva del delantero ucraniano.
El Betis continúa trabajando para concretar el esperado regreso de Dani Ceballos. Tras varios mercados intentando convencer al centrocampista, la operación parece más encaminada que nunca.
l jugador siempre ha manifestado su deseo de volver al club donde se formó y, hace apenas unas semanas, incluso frenó un acuerdo prácticamente cerrado con el Ajax porque confiaba en que el conjunto verdiblanco pudiera abrirle nuevamente las puertas.