Fichajes: Se va de Real Madrid y define su futuro; millonada al Bayern Múnich y PSG busca joya

Franck Kessié está cada vez más cerca de regresar al fútbol italiano. El mediocampista marfileño, que pone punto final a su etapa con el Al-Ahli, ha sido ofrecido a la Juventus y al Atalanta. De acuerdo con Tuttosport, la 'Vecchia Signora' parte con ventaja, ya que sigue al exjugador del Milan desde hace tiempo y quedó satisfecha con el rendimiento que mostró durante el Mundial con Costa de Marfil.