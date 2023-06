Copa Centroamericana 2023:¿Podrían enfrentarse equipos de Honduras en fase de grupos?

En otro de los casos: Motagua jugaría contra Olancho o Real España. La misma situación para Olimpia que aparece en un bombo distinto al de los equipos antes mencionados. Añadido a lo anterior, los cuatro grupos no pueden tener tres equipos de un mismo país. Sin embargo, en los de cuartos final, semifinales y gran final es válido el enfrentamiento de dos clubes de una misma nación.

Semana 1: 1-3 de agosto (1 vs 3 and 5 vs 2)

Semana 2: 8-10 de agosto (5 vs 1 and 2 vs 4)

Semana 3: 15-17 de agosto (4 vs 5 and 2 vs 3)