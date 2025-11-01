Con goleada, así estuvo el triunfo de la "H tiktokera"

La Ceiba, Honduras.- La 'Baleada Mecánica' se luce. La Selección de Tiktokers de Honduras derrotó anoche 3-1 a la de Nicaragua en un partido para la historia por el llenazo espectacular que registró el Estadio Ceibeño, como pocas veces se ha visto en los últimos años. Supremo, el cerebro de la 'H Tiktokera', volvió a liderar otro magno evento deportivo con sus amigos creadores de contenido y triunfaron en una noche emocionante que fue acompañada por música nacional e internacional, bailes, fiesta y goles. Polache animó al público catracho que colmó el Estadio Municipal Ceibeño, la cantante Katha Rivera le puso el toque sexy a la previa del juego con sus candentes movimientos y el rapero peruano Faraón Love Shady se robó el show con sus letras al medio tiempo.

Antes de que comenzará el encuentro, el alcalde de La Ceiba, Bader Abraham Dip Alvarado, tuvo un gran gesto con Supremo y le entró las llaves de la ciudad por todo lo que hace el influencer en 'La Novia de Honduras'.

El partido

Los Tiktokers de Honduras dominaron las acciones desde el inicio del partido, destacando la titularidad del brasileño Juninho Maella y la aceptable aparición de Rambito, jugador que fue ovacionado por la fanaticada hondureña. Juninho y Rambito fueron un peligro constante para la defensa nicaragüense. A los 9 minutos, el brasileño perdonó a los pinoleros al fallar una inmejorable ocasión de cara a portería. La More fue otro de los que brilló en el partido con varias tapadas de mucho mérito que evitaron un par de goles de Nicaragua en la primera parte, en la que Raphinha tuvo que dejar la contienda al cuarto de hora por una lesión. Entró el Dembélé hondureño en su lugar.