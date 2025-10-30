Partido de tiktokers Honduras vs Nicaragua EN VIVO: hora y dónde verlo HOY EN DIRECTO

La Ceiba, Honduras.- Nuevo juego amistoso de la selección de tiktokers de Honduras contra Nicaragua, en un duelo que tiene tintes de revancha para los pinoleros que cayeron 2-1. El triunfo de los catrachos, liderados por el influencer Supremo, se dio en el estadio Nacional de Managua, capital de Nicaragua, el pasado 18 de septiembre.

Ahora, la batalla está lista para que se desarrolle este viernes 31 de octubre desde las 6 de la noche y la sede oficial será por primera vez el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba. La selección hondureña de tiktokers llega con mucha participación a este encuentro luego de sus partidos frente a El Salvador, Guatemala y su similar de Brasil, donde han sido más alegrías.

Sin embargo, el mismo Supremo, capitán de la selección hondureña de tiktokers, informó de la convocatoria oficial para el compromiso frente a Nicaragua. El listado: Jon Z, Rambito, Memo, Pogba, Neymar catracho, El 9 Martinez, Barbarito, los brasileños Joao, Juninho, Chaval, Supremo, La More, Davis Flow, Alonso, Stemford, Mr JC, Denguele, Caracolito, Nelson Verde, Caleb, Raphinha, La fresera, San Andrés y Chauder.

Hora y canal dónde verlo