Partido de tiktokers Honduras vs Nicaragua EN VIVO: hora y dónde verlo HOY EN DIRECTO

La selección de tiktokers de Honduras vuelve a la competencia y ahora lo hará ante Nicaragua, un rival al cual ya venció

  • 30 de octubre de 2025 a las 21:21
Partido de tiktokers Honduras vs Nicaragua EN VIVO: hora y dónde verlo HOY EN DIRECTO

La selección de tiktokers de Honduras buscar volver a derrotar a los de Nicaragua.

 Foto cortesía: Supremo

La Ceiba, Honduras.- Nuevo juego amistoso de la selección de tiktokers de Honduras contra Nicaragua, en un duelo que tiene tintes de revancha para los pinoleros que cayeron 2-1.

El triunfo de los catrachos, liderados por el influencer Supremo, se dio en el estadio Nacional de Managua, capital de Nicaragua, el pasado 18 de septiembre.

Supremo se reencuentra con su ex y show de portero en conferencia de tiktokers de Honduras y Nicaragua

Ahora, la batalla está lista para que se desarrolle este viernes 31 de octubre desde las 6 de la noche y la sede oficial será por primera vez el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba.

La selección hondureña de tiktokers llega con mucha participación a este encuentro luego de sus partidos frente a El Salvador, Guatemala y su similar de Brasil, donde han sido más alegrías.

"La More" habla de la compra de Victoria, quiénes los asesoran y qué lo limita a hacerlo

Sin embargo, el mismo Supremo, capitán de la selección hondureña de tiktokers, informó de la convocatoria oficial para el compromiso frente a Nicaragua.

El listado: Jon Z, Rambito, Memo, Pogba, Neymar catracho, El 9 Martinez, Barbarito, los brasileños Joao, Juninho, Chaval, Supremo, La More, Davis Flow, Alonso, Stemford, Mr JC, Denguele, Caracolito, Nelson Verde, Caleb, Raphinha, La fresera, San Andrés y Chauder.

"Supremo" hará partido de tiktokers en La Ceiba y anuncia premio de L100 mil, ¿cómo ganarlos?

Hora y canal dónde verlo

Hora del partido: 6:00 PM
Canal de Youtube de Supremo
Lugar: La Ceiba

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

