"La More" habla de la compra de Victoria, quiénes los asesoran y qué lo limita a hacerlo

“Déjennos hacer las cosas, ya los que estaban lo intentaron y mira los resultados. El equipo estaba a punto de desaparecer, así que ahora déjennos a nosotros ver si nos funciona la estrategia que tenemos”, lanzó el tiktoker y empresario hondureño sin pensarlo dos veces.

La Ceiba, Honduras. - Saúl Fox, mejor conocido como “La More” , rompió el silencio en entrevista exclusiva con Diario El Heraldo. El popular creador de contenido confirmó que quiere comprar al Victoria , junto a su amigo Supremo, para rescatar al club de su delicada situación financiera.

“Después del juego (del viernes de los tiktokers de Honduras contra Nicaragua) nos vamos a sentar a ver números y ver qué se puede hacer. Hay una deuda pendiente, pero vamos a negociar cómo la manejamos”, adelantó sobre el plan que podría devolverle la vida al club.

En medio de la crisis que vive el Victoria , con deudas millonarias actualmente, “La More" asegura que llegó el momento de dar un paso al frente. “Somos ceibeños y tenemos la capacidad de levantar al Victoria con nuestra gente, con los que nos apoyan en redes sociales”, afirmó.

"Sí, estamos más cerca de la familia, más cerca de nuestra gente, de toda nuestra gente ceibeña, de nuestra gente de Sambo Creek, de nuestra gente de Corozal. Toda la gente que nos apoya localmente, vamos a estar mucho más cerca de ellos este viernes".

"Sí, a pesar de que yo me siento en doble ventaja porque estamos en nuestra casa, Honduras, y estamos en nuestra ciudad de La Ceiba. Bueno, yo soy de Sambo Creek, pero pertenece igual al sector de La Ceiba. Y estamos, como te digo, contentos, entusiasmados por ver qué es lo que va a suceder este viernes aquí en La Ceiba. Una locura, todo este estadio lo van a ver a reventar".

Va a ser en La Ceiba junto a su gente, su gente de nacimiento

"Bien, hermano. Hemos estado entrenando, ya hoy es nuestro tercer día de entrenamiento. Tranquilo, porque estamos en casa, aparte de que estamos en casa, estamos en nuestra ciudad de La Ceiba. Todavía más tranquilo por eso, y vamos a sacar el resultado".

Pero no van solos en esta misión. “La More” reveló que se está asesorando con sus primos Wilson, Jerry y Johnny Palacios, referentes del fútbol hondureño. “Me dicen que sí y no por las deudas que hay. Y asumir esa deuda nosotros no es buena idea, pero si no asumimos esa deuda y queda todo limpio, sí. Puede ser riesgosa la inversión", confesó el influencer. En esa misma línea aseguró que los exfutbolistas estarán presentes en la negociación.

El mejor recuerdo que tengo tuyo fue en pandemia, cuando salió el “Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón”. Ahora, después de eso, ¿te imaginabas llegar a donde estás?

"No, nadie se imagina una cosa de esas, normal. Nadie va a pensar que uno va a llegar hasta este momento, lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Simplemente que uno en el camino se va preparando. Yo dije: “Ok, ya que esto se dio, vamos a aprovecharlo al máximo y sacarle provecho a esto”.

También recuerdo una final del Victoria, donde salió ahí con la bandera

"Mi equipo, el que yo apoyo en la Liga Nacional, a mí me gusta el Victoria. Y me metí ahí, loco, una locura también. Yo me recuerdo que estaba en las gradas y nos metimos ahí en traje de baño porque estamos en la costa, estamos en La Ceiba. Aquí es full traje de baño, sol, playa y arena".

Ahora se habla mucho de que vas a adquirir al equipo

"Sí, nosotros estamos en eso. Después del partido nos vamos a reunir para ver los números y todas esas cosas. Ahorita estamos tratando de salir primero con este compromiso para luego hablar de eso".

¿Cuánto más o menos es la cifra? Tal vez no me vas a decir los números reales, pero un aproximado de lo que se está negociando

"Eso no lo hemos hablado, solo sé que hay una deuda pendiente. Ahí entonces vamos a ver cómo lo vamos a negociar. Lo de las cifras lo vamos a saber porque ni yo sé en cuánto anda una cifra de un equipo. Nos vamos a reunir después de que pase todo esto del partido para hablar ya de números. Pero sí sé que hay una deuda pendiente ahí, entonces vamos a ver cómo negociamos eso".

¿De dónde nace esa idea o ese sueño de poder adquirir al Victoria? Más allá de la deuda, porque eso es complicado.

"Eso nace, una, porque somos ceibeños. Dos, porque yo pienso que tenemos la capacidad de levantar un equipo con nuestra gente que nos apoya en las redes sociales, la gente que nos sigue. Entonces queremos ponernos un reto diferente y creo que sí lo podemos lograr".

¿Has hablado con Lester, con Supremo?

"Sí, él está muy emocionado con la idea también. Y como te digo, todo va a ver qué sucede luego que nos reunamos con los directivos, para ver qué es lo que va a pasar, hablar de números y todo eso".

¿Cómo ha sido convencer a ciertos jugadores que se habían ido? Vimos el video del 'Colocho' Martínez y de Wisdom Quayé.

"Sí, pues ellos llegaron y se habló con ellos y ver de qué manera se les paga la deuda anteriormente. Que no me compete a mí, le compete obviamente a la directiva y pues ellos están en eso, en la espera de que se les cancele lo que se les debe".

¿Y cómo ha sido este fin de trabajo junto al Victoria? Porque ya vemos que te estás metiendo poco a poco

"Estoy viendo, relacionándome con ese tema, ver, tocar fondo para ver cómo funciona todo eso. Y ahí he estado, pues, de a poco en los entrenamientos. En el partido contra UPN también estuve. Y ahí vamos, ya la decisión final va a suceder después que nos reunamos, cuando terminemos el partido. Probablemente entre lunes y martes de la siguiente semana vamos a hablar ya de números y sentarnos bien".

Este es un reto para ti y también para lo que ha significado los partidos de TikTok, porque mucha gente decía “no, que no es lo mismo”. Ahora tú vas a enfrentar este reto

"Déjennos hacer las cosas a nosotros. Ya los que estaban lo intentaron y mira los resultados. El equipo a punto de desaparecer. Entonces ahora déjenos a nosotros ver si a nosotros nos funciona la estrategia que tenemos, y ahí se va a saber. Entonces, por lo tanto, déjenos a nosotros, nosotros vamos a probar, vamos a intentar. ¿Qué pasa si lo intentamos y esto funciona? Ya los que están no lo hacen funcionar. Entonces, la cosa no es relajo y vamos a hacer una Victoria TikToker".

Por último, ¿qué has hablado con tu familia sobre esto? ¿Te apoya tu familia sobre esta idea?

"Sí, me dicen que piense la cosa muy bien. Ellos me dicen que le pida sabiduría a Dios por la decisión que voy a tomar y todo eso. Entonces ellos confían siempre en el proyecto, en las decisiones que yo tomo. Pero siempre me dicen pensarlo bien, pensar qué es lo que vas a hacer, pensar si vale la pena el riesgo y todo eso. Entonces, ellos están apoyándome, pero siempre en la posición de tener precaución".

¿Te has asesorado con algún ente del fútbol?

"Sí, me estoy asesorando.

¿Con quién?

"Con mis primos, con Johnny, Wilson, Jerry (hermanos Palacios), ver si vale la pena eso. Entonces también van a ser parte de la reunión ellos para ver en qué se queda".

¿Y qué te dicen más o menos?

"Me dicen que sí y no. Sí y no por las deudas que hay. Y asumir esa deuda nosotros no es buena idea. Pero si no asumimos esa deuda y queda todo limpio, sí. Puede ser riesgosa la inversión. Entonces eso vamos a verlo hasta que tengamos la reunión con todos ellos".

Por último, un mensaje a los aficionados ceibeños y también a los Jaibos que están expectantes

"Que hagamos todo esto por la ciudad, por el Victoria. Toda la gente apoyemos a los jaibos, vengan a los estadios. Yo sé que de repente ya las ganas, a veces la gente se las quita por los resultados, pero no, hombre. Ustedes creyeron tres, cuatro veces en sus ex's, regresaron con ellos, se la volvieron a poner y siguen creyendo en ese hombre. Creamos en el Victoria, que la cosa no es relajo".