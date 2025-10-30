Supremo se reencuentra con su ex y show de portero en conferencia de tiktokers de Honduras y Nicaragua

Tiktokers de Honduras y Nicaragua se enfrentarán mañana viernes en un partidazo en la ciudad de La Ceiba. Así se vivió la conferencia de prensa previo al juego de creadores de contenido.
Supremo, capitán de la selección de tiktokers de Honduras, organizó una conferencia de prensa previo al partido contra Nicaragua en La Ceiba.
El reconocido influencer hondureño lleva por primera vez el show futbolístico a La Ceiba.
En la conferencia de prensa quedó claro que el juego de este viernes en el estadio Ceibeño iniciará a las 6 de la noche.
La selección de tiktokers de Nicaragua tendrá la presencia de su portero Gabriel Urbina.
El meta ha sido viral en videos debido a su forma de modelar en los partidos que ha disputado con su selección.
Además, protagonizó su show personal modelando ante los presentes y con una corona en su cabeza.
Como "Destino Final", así han promocionado el partido entre Honduras y Nicaragua de creadores de contenido.
Gabriel Urbina prometió que ningún hondureño le anotará goles en el juego de este viernes 31 de octubre.
Muchos niños se hicieron presentes a la conferencia de prensa en un reconocido Mall de La Ceiba.
Supremo realizó una convocatoria de 21 influencers para el encuentro en el estadio Ceibeño.
La More invitó a los aficionados a disfrutar del espectáculo y volverá a ser el titular en el arco catracho.
El Uyuyuy y Joao, listos para seguir representando a Honduras en los juegos de los creadores de contenido.
JR presente en la conferencia de prensa del juego amistoso de los tiktokers de Honduras y Nicaragua.
Honduras ha jugado contra El Salvador, Guatemala, Brasil y será el segundo encuentro frente a Nicaragua.
Precisamente el pasado 18 de septiembre, la selección de tiktokers de Honduras derrotó en Managua por 2-1 a Nicaragua.
Luego de estar lesionado por más de un mes de su tobillo derecho, Davis Flow se consideró listo para volver a las canchas.
El Vaquerito, a un con su collar ortopédico, espera tener participación en el juego amistoso.
La joven española Andrea Stein Feliu fue relacionada en el pasado con Supremo, incluso se besaron. Hoy estuvo presente en la conferencia de prensa. Cabe destacar que ahora es pareja de "Liendra nica".