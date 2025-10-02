  1. Inicio
El 11 titular de la selección de tiktokers de Honduras contra Guatemala

A las 8:00 p.m. iniciará el emocionante partido entre las selecciones de tiktokers de Honduras y Guatemala. Conozca el 11 inicial de "La Baleada Mecánica"

  • 02 de octubre de 2025 a las 18:46
La selección de tiktokers de Honduras disputará este jueves el partido de ida contra los creadores de contenido de Guatemala. Conozca cuál será el 11 inicial de "La Baleada Mecánica" a continuación.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
La portería vuelve a estar defendida por El Stenfort, quien ha venido entrenando en esa posición desde partidos anteriores.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Por la banda izquierda se necesita velocidad, y es por ello que esa posición la ocupará el "Raphinha hondureño".

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
La banda derecha además de necesitar velocidad para atacar, ocupa a alguien aguerrido. Por ello, el lateral de este costado será Barbarito.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Hoy no estará Brayan "La Playa" defendiendo como zaguero central, sino su álter ego "Zambo de León".

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Acompañando a "Zambo de León" figurará un defensa que además de neutralizar a los delanteros, tenga una buena salida con el balón para un buen inicio de contragolpe. Osvaldo es el indicado.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Como mediocampista defensivo, "La Baleada Mecánica" ocupa a un jugador todoterreno que no vacile en arrebatarle el balón al rival. Loncho volverá tener este rol.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Más arriba del mediocampo volverá a aparecer Mr. JC "El del palabreo" (centro) para la generación de juego necesaria para la victoria.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Acompañando a Mr. JC en el mediocampo para mover el balón hacia la zona ofensiva estará el goleador de la selección, Caleb.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Como extremo izquierdo, en busca de generar peligro a los rivales y marcar goles, estará el nuevo amigo de la selección hondureña de tiktokers, el brasileño João Ferreira.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
João Ferreira no será el único carioca que jugará como titular contra Guatemala. Como extremo derecho estará Juninho Manella.

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
Como el clásico "9" cazagoles estará el líder de la selección tiktokera catracha, Supremo, ¿le dedicará goles hoy a Milagro Flores?

 Foto: Mauricio Ayala/OPSA
