El 11 titular de la selección de tiktokers de Honduras contra Guatemala

La selección de tiktokers de Honduras disputará este jueves el partido de ida contra los creadores de contenido de Guatemala. Conozca cuál será el 11 inicial de "La Baleada Mecánica" a continuación.
La portería vuelve a estar defendida por El Stenfort, quien ha venido entrenando en esa posición desde partidos anteriores.
Por la banda izquierda se necesita velocidad, y es por ello que esa posición la ocupará el "Raphinha hondureño".
La banda derecha además de necesitar velocidad para atacar, ocupa a alguien aguerrido. Por ello, el lateral de este costado será Barbarito.
Hoy no estará Brayan "La Playa" defendiendo como zaguero central, sino su álter ego "Zambo de León".
Acompañando a "Zambo de León" figurará un defensa que además de neutralizar a los delanteros, tenga una buena salida con el balón para un buen inicio de contragolpe. Osvaldo es el indicado.
Como mediocampista defensivo, "La Baleada Mecánica" ocupa a un jugador todoterreno que no vacile en arrebatarle el balón al rival. Loncho volverá tener este rol.
Más arriba del mediocampo volverá a aparecer Mr. JC "El del palabreo" (centro) para la generación de juego necesaria para la victoria.
Acompañando a Mr. JC en el mediocampo para mover el balón hacia la zona ofensiva estará el goleador de la selección, Caleb.
Como extremo izquierdo, en busca de generar peligro a los rivales y marcar goles, estará el nuevo amigo de la selección hondureña de tiktokers, el brasileño João Ferreira.
João Ferreira no será el único carioca que jugará como titular contra Guatemala. Como extremo derecho estará Juninho Manella.
Como el clásico "9" cazagoles estará el líder de la selección tiktokera catracha, Supremo, ¿le dedicará goles hoy a Milagro Flores?