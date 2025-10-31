Selección de tiktokers de Honduras golea a los de Nicaragua en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- La selección de tiktokers de Honduras derrotó 3-1 a los de Nicaragua en la cancha del estadio Ceibeño.

Min. 90+14 - Penal a favor de los tiktokers de Nicaragua que no perdonaron y lograron anotar el descuento, lo celebraron como que era un triunfo. Min. 88 - Gooool de Honduras goooool de Jon Z tras tiro de esquina ejecutado por Joao, llega de cabeza, el balón pega en el poste y con el rebote se termina de meter.

Min. 45 - Goooool de Honduras gooool de Jon Z tras un tiro de esquina ejecutado por Barbarito.

Min. 36 - Gran jugada de Rambito por la banda izquierda, entra al área y envía el centro, Juninho pesa de egoista, pateó cuando llegaba mejor perfilado Neymar. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Min. 29 - Otro gol de Honduras, Neymar aprovecha balón filtrado y de zuda tira a portería, pero se anula por fuera de lugar. La jugada fue revisa en el VAR y lo dieron por válido. Min. 26 - Gol de Neymar, se fue a celebrar con la afición, pero el árbitro sanciona fuera de juego. Min. 13 - Se retira lesionado Raphinha, problemas para el equipo hondureño. Min. 10 - Se salva Nicaragua, gran jugada deRambito que le sirvió a Juninho pero su definición no fue rápida y el defensa llegó a presionar.

INICIÓ EL PARTIDO EN LA CEIBA 7:45 PM - Salen los jugadores al terreno de las acciones, ya listos para el inicio del choque ante los pinoleros. Katha Rivera también puso a bailar a los ceibeños con sus canciones al ritmo del raspe, muchos corearon sus letras musicales.

Polache realiza su presentación en la previa del partido entre los creadores de contenidos en La Ceiba.

Los jugadores de ambos equipos ya realizaron trabajos de calentamiento previo al compromiso.

Alineaciones

Tiktokers de Honduras: 1. La More, 17. Barbarito, 4. Loncho, 69. Jon Z, 6. Raphinha, 0.5. Rambito, 11. Mr JC, 10. Caleb, 8. Caracolito, 12. Juninho y 77. Uyuyuy.

Este será el séptimo encuentro de los creadores de contenido de redes sociales de Honduras, donde no les ha ido bien en sus últimos enfrentamientos.

La selección hondureña de tiktokers llega con mucha participación a este encuentro luego de sus partidos frente a El Salvador, Guatemala y su similar de Brasil, donde han sido más alegrías.

Hora y canal dónde verlo

Hora: 6:00 PM

Dónde verlo: Canal de Supremo en youtube

Convocados de Honduras

El listado de convocados: Jon Z, Rambito, Memo, Pogba, Neymar catracho, El 9 Martinez, Barbarito, los brasileños Joao, Juninho, Chaval, Supremo, La More, Davis Flow, Alonso, Stemford, Mr JC, Denguele, Caracolito, Nelson Verde, Caleb, Raphinha, La fresera, San Andrés y Chauder.

Resultados de selección de tiktokers de Honduras