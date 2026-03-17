Comité Olímpico Hondureño establece alianza con reconocida marca italiana

Tegucigalpa, Honduras.- El Comité Olímpico Hondureño (COH) firmó una histórica alianza con la marca de ropa italiana Macron, la cual a partir de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana se encargará de vestir a los atletas catrachos durante el ciclo olímpico 2026-2028. El convenio firmado con la empresa europea supone un paso muy importante para deporte hondureño, ya que es la primera vez que el COH firma un contrato de patrocinio con una marca de ropa que a partir de la fecha proveerá de vestimenta a los abanderados cinco estrellas.

Carlo Xavier Banegas, asesor comercial de Bantu Marketing, mencionó que la firma del acuerdo con Macron es algo muy positivo para los deportistas hondureños, quienes ahora contarán con ese respaldo durante las diferentes competiciones en que participen.

"Es un contrato histórico para el Comité Olímpico Hondureño. En otras ocasiones ya hemos tenido diferentes marcas en el Comité Olímpico, pero vienen siendo resultado de una donación o de una gestión primera, pero como patrocinio en sí para el COH es la primera vez, lo cual lo convierte en un acuerdo histórico", declaró Banegas. "Es muy importante este desarrollo debido a que estamos mejorando las condiciones de todos nuestros atletas. Es muy importante para nosotros poder generar este tipo de alianza, traer este tipo de alianza para que organizaciones deportivas como el Comité Olímpico sean de apoyo. Para el COH también es fundamental porque brinda una piel a nuestros atletas y eso le da un respaldo en la forma de que la comodidad de su vestimenta también es parte del proceso deportivo de cada atleta, porque si no tienen una indumentaria de buena calidad dificulta los procesos de entrenamiento y los procesos en competencias", agregó.