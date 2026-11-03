  1. Inicio
  2. · Deportes

Clásico Motagua vs Olimpia no se jugará en el Nacional: Se confirma fecha y nueva sede

Este enfrentamiento podría marcar el cierre de la etapa regular del campeonato y servir como antesala para el inicio de la liguilla del Apertura

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 13:48
Clásico Motagua vs Olimpia no se jugará en el Nacional: Se confirma fecha y nueva sede

La planificación apunta a que el compromiso se dispute el jueves 19 de noviembre.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- El tradicional enfrentamiento entre Motagua y Olimpia tendrá un cambio importante de escenario para la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional. El clásico capitalino no podrá disputarse en el Estadio Nacional Chelato Uclés, debido a que el principal recinto deportivo de Tegucigalpa estará ocupado por actividades ajenas al fútbol.

El coloso capitalino permanecerá fuera de servicio entre el 16 y el 27 de noviembre, ya que sus instalaciones serán utilizadas para un evento organizado por la Iglesia Católica. Esta situación obligará al conjunto azul, que administrativamente será local, a buscar una sede alterna para recibir a su máximo rival.

Raúl García habla de su ausencia en la Selección de Honduras y hace confesión sobre Olimpia

EL HERALDO conoció que el Estadio Carlos Miranda de Comayagua tiene prácticamente asegurada la organización del clásico, pues las negociaciones y preparativos se encuentran en un 90 por ciento definidos. De esta manera, el esperado duelo entre los dos clubes más populares del país saldría de la capital hondureña.

La planificación apunta a que el compromiso se dispute el domingo 22 de noviembre, fecha en la que Motagua y Olimpia protagonizarían uno de los encuentros más atractivos de la recta final de las vueltas regulares. El cambio de sede también representa un movimiento importante para las dos instituciones, que deberán trasladar su logística hasta la ciudad colonial.

Este enfrentamiento podría marcar el cierre de la etapa regular del campeonato y servir como antesala para el inicio de la liguilla del Apertura. Ambos equipos buscarán llegar en las mejores condiciones a la fase decisiva, donde comenzará la lucha por el título del fútbol hondureño.

Fichajes: De Saprissa a grande de Honduras, viene barrida en Olimpia y Motagua prepara dos bombazos

Por ahora, Olimpia llega como líder del actual torneo Apertura y buscará conservar esa posición en las jornadas restantes, mientras Motagua intentará hacerse fuerte en el clásico capitalino. El Estadio Carlos Miranda se perfila así como el escenario de un nuevo capítulo de la rivalidad entre azules y blancos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias