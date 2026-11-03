Raúl García habla de su ausencia en la Selección de Honduras y hace confesión sobre Olimpia

Por otra parte, el futbolista no ocultó su tristeza por la eliminación del conjunto merengue de la Copa Centroamericana y reconoció que el plantel tenía otras aspiraciones para la temporada: "Creo que trabajábamos para quedar campeones. Lastimosamente, no se nos dio", lamentó. Ahora, García aseguró que el equipo debe pasar página y concentrarse en la Liga Nacional , el único torneo que les queda por disputar: "Dios primero, podamos conseguir el campeonato".

El mediocampista también se refirió a la competencia que existe tanto en Olimpia como en la Bicolor, donde considera que ganarse un puesto es todavía más complicado por la presencia de los legionarios: "Uno no se puede relajar y creo que estoy cómodo, pero no conforme. Tenemos la competencia día a día al lado y el que se relaja va perdiendo", manifestó García.

Tegucigalpa, Honduras.- José Raúl García , jugador del Olimpia , habló sobre su ausencia en la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras y reconoció que sigue trabajando con la ilusión de volver a vestir la camiseta de la Bicolor: "Para eso trabaja uno: para ver su nombre en una lista final y saber que va a representar a su país", expresó el futbolista.

Juticalpa FC y Olancho FC en una semana cargada. ¿Qué significa enfrentar a estos dos clubes, siempre complicados?

Con la misma responsabilidad de siempre. No hay equipo fácil. Por ahí, en la mesa, tal vez nos dicen que son equipos accesibles, pero a la hora de jugar es otro cuento. Sabemos la fuerza que tiene Juticalpa, que ha venido jugando bien, a mi parecer, aunque por ahí no se les dan los resultados. También conocemos la plantilla con la que siempre cuentan en cada torneo.

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¿Cómo evalúas el torneo que has tenido con Olimpia? Has sumado minutos, aunque la competencia por un puesto no siempre es sencilla.

La competencia siempre está en el equipo en el que estamos. Uno no se puede relajar y creo que estoy cómodo, pero no conforme. Como les digo, tenemos la competencia día a día al lado y el que se relaja va perdiendo.

¿Crees que no estás para la Selección Nacional? Cuando ves que recientemente dieron la nómina y no aparece tu nombre, ¿qué pasa por tu mente al estar en uno de los equipos grandes del país y no ser considerado?

A mi parecer, para eso es para lo que uno siempre trabaja: para ver su nombre en una convocatoria. Pero, al final de cuentas, no es uno quien toma las decisiones. Toca respetar las decisiones del profe y confiar en la gente que está convocando, en los compañeros que llama, sabiendo que van a dejar su mejor esfuerzo por esa camisa y traer resultados positivos para nosotros y para el fútbol nacional.

Estuviste en una época en la que parecía más difícil vestir la camisa de la selección con Reinaldo Rueda. Hoy cualquiera llega, disculpen que lo diga. Pero cuando no ves el nombre de Jorge Álvarez en la convocatoria, ¿qué piensas realmente?​​​​​​Hay que respetar las decisiones del profe. Para mí, Jorge es un referente, tanto aquí en Olimpia como en la Liga Nacional. Creo que no está de más mencionarlo, pero hay que respetar sus decisiones. Él sabrá las características del jugador que busca. No queda más que darle su espacio y que haga su trabajo.

¿Esperabas ser convocado, al menos para esta fecha FIFA, en la que hay amistosos y se pueden observar futbolistas e ir descartando opciones?

Para eso trabaja uno: para ver su nombre en una lista final y saber que va a representar a su país, como ya lo hice durante todo el año pasado. Pero toca seguir trabajando y más adelante todo se dará, Dios primero.

¿Qué sientes que te hace falta para ser llamado a la Selección Nacional? ¿Has hablado con el profesor Molina o con Francis Hernández?

No, no he tenido comunicación con ninguno de los dos, la verdad. De mi parte, debo mejorar cada una de mis debilidades. Somos seres humanos y, así como tenemos debilidades, también tenemos cosas buenas. Pero, como les digo, a base de trabajo se irá ganando la oportunidad. Dios primero, espero volver a la Selección.

Mencionabas que en Olimpia la competencia es complicada para disputar un puesto. ¿Cómo está la competencia en la Selección Nacional? ¿Cómo ves y asimilas estos dos escenarios?

La competencia siempre está. En Olimpia somos unos y en la Selección son otros. Creo que es más complicado estar en la Selección, ya que no solo estamos nosotros, los mismos 24 o 30 jugadores del equipo; allá hay más futbolistas, están los legionarios y todo eso lo tiene que evaluar el profe. Al final de cuentas, él da su listado y tenemos que respetarlo.

¿Cómo va el proceso de duelo después de quedar eliminados nuevamente? ¿Cómo están anímicamente y cuánto los motiva tener solamente el campeonato de la Liga Nacional como objetivo?

Estamos dolidos. Hay una inconformidad bárbara en el club. Tal vez no estábamos para quedar eliminados; quizás estábamos para aspirar a otras cosas. Pero ya en la cancha son otras cosas, somos 11 contra 11 y al final uno tiene que salir vencedor o terminar en empate. Lastimosamente, quedamos fuera, pero toca pasar la página lo antes posible y enfocarnos en el torneo, que es lo que nos queda.

Les toca enfrentar a Juticalpa, un equipo que viene complicado en la tabla, pero que en la primera vuelta les hizo un partido difícil. ¿Cómo plantean el encuentro? ¿Se puede predecir una goleada por el momento que atraviesa Juticalpa?

No, no, no. Una goleada no. Sabemos que al final uno puede ganar un partido por un gol y es suficiente para conseguir los tres puntos. Tenemos la misma responsabilidad al representar a Olimpia y a esta institución: buscar sacar el resultado. Como les digo, al final de cuentas, en el campo es otra historia. Tal vez se nos paran bien y toca salir ganando por la mínima.

A lo interno del club, ¿cómo vivieron la eliminación? ¿Qué ánimos tienen para afrontar lo que resta del torneo y cómo ha sido personalmente este proceso?

Personalmente, me ha dolido mucho porque, al menos el plantel no estaba preparado para quedar eliminado. Creo que trabajábamos para quedar campeones. Lastimosamente, no se nos dio y como ya había mencionado anteriormente, ahora toca concentrarnos en la Liga Nacional, que es lo que nos queda. Dios primero, podamos conseguir el campeonato.