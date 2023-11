Choco Lozano aclara: “No hay ningún tipo de odio contra México”

Es una realidad que llevamos un par de años en los que no estamos del todo bien, es una realidad, pero el fútbol es 11 contra 11 y en el campo todo se resume a eso. Tenemos que competir para poder clasificar. En un partido pueden pasar muchas cosas, se pueden dar cosas favor de nosotros o no, tenemos capacidad para sacar adelante esta eliminatoria.

Cuando hacés el viaje no es fácil porque son muchas horas, las condiciones no son las mejores, pero estamos acostumbrados a ello; no es una excusa. Así como nosotros tenemos que viajar, muchos futbolistas de México están en el extranjero y hacen el viaje. Y como lo dije antes, esto va a ser cuestión de corazón, de garra, y al final en el campo se resuelve todo.

En tema sociedad, ¿es momento de que Honduras salga adelante con este partido?

La alegría va a ser en general, tanto para nosotros como la afición, porque los que más sufrimos somos los que estamos en el campo; la gente sufre mucho, pero nosotros también. Esperemos que después de estos dos partidos celebremos nosotros.