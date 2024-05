Chirinos: “El Yankel es complicado por el clima, la cancha y muchas cosas más”

Tomando en cuenta la fortaleza del Yankel, ¿qué tan determinante es el primer round?

Estamos en Tegucigalpa, en una cancha muy linda con la gente que nos apoya, tenemos que sacar un buen resultado porque sabemos que en el Yankel es complicado por el clima, el tema de la cancha y muchas cosas más, pero el primer round va a ser muy importante para nosotros, esperemos que sea un gran partido.

Desde el plano individual ¿cómo ha logrado encontrar su mejor versión y cuál es el punto de inflexión?

Hay muchas cosas que me han llenado como futbolista. El primero es acercarme más a Dios. Luego la confianza que me dan mis compañeros y el cuerpo técnico y lo principal es mi persona; cambiar el chip para seguir creciendo futbolísticamente como persona. Me siento feliz por el torneo que he hecho, pero al final esto es un club y lo que aspiramos es a salir campeones.