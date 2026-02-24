Chirinos niega crisis en Olimpia y pide a Troglio para le Selección: "Es el indicado"

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la crisis de Olimpia, Michaell Chirinos, fue autocrítico y directo. Admitió que las dos derrotas consecutivas encendieron alertas internas porque: “Como institución nos preocupa que estamos dejando de hacer cosas que antes no lo hacíamos”. Más allá de los resultados, señaló una baja en la intensidad y en los detalles: “Estamos fallando en cosas puntuales, por ejemplo, no seguimos marcas”. El futbolista merengue fue todavía más contundente al referirse a la identidad del club y la presión que implica vestir esa camiseta: “A veces creemos que con la camisa podemos jugar y ya nos dimos cuenta que no”, soltó, en una frase que retrata el momento del Albo. Para Chirinos, la realidad es clara: “Todos los equipos a nosotros nos juegan diferente”, por lo que el plantel debe “salir a matar al rival que sea, obviamente siempre respetándolo”. Pero la declaración que más sorprendió llegó cuando habló de la Selección de Honduras y del posible nuevo entrenador. En medio del debate por el perfil del próximo técnico, el jugador no esquivó el tema y se inclinó abiertamente por Pedro Troglio: “Para mí es el indicado porque te dice las cosas en la cara y eso es lo que nos hace falta”. Incluso fue más allá al remarcar que el argentino “no tiene miedo a sacarte, puedes estar jugando en el extranjero, acá o en segunda”, y cerró con una postura firme: “En lo personal sí me gustaría que fuera él”.

Además, dejó otra reflexión fuerte sobre el tipo de entrenador que, a su juicio, necesita el futbolista hondureño en la actualidad. “Actualmente yo siento que se necesita un técnico de carácter fuerte, un técnico que te diga las cosas en la cara, que no tenga miedo a sacarte”, sentenció Michaell Chirinos en conferencia de prensa.

Conferencia de Michaell Chirinos

¿Preocupa o no porque tienen dos derrotas consecutivas y no es normal? Me gustaría preguntarte para los jugadores esta palabra, ¿es correcto? ¿Ustedes están preocupados? Como institución nos preocupa que estamos dejando de hacer cosas que antes no lo hacíamos, entonces es lo preocupante futbolísticamente hablando, pero nosotros sabemos que por resultados sabemos que tenemos grandes jugadores, que esto lo podemos sacar adelante y más que todo eso nos preocupa que estamos dejando de hacer cosas que antes lo hacíamos sin necesidad que nos dijeran nada. ¿Ustedes al interno del equipo qué platican, qué piensan con respecto a lo que está pasando? ¿Por qué no están saliendo las cosas o sienten que solamente es una mala racha que pronto va a pasar? Bueno es una rachita que estamos pasando como equipo, pero como le dije a su compañero hay cosas que estamos dejando de hacer colectivamente, individualmente también debemos mejorar todos los aspectos, creo que estamos trabajando para eso, qué bueno que nos está pasando en este momento, sabemos que tenemos que apretar un poquito por la forma en que vamos en la tabla, pero bueno, esto es Olimpia y nosotros sabemos que un levantón lo podemos hacer el día miércoles. Mencionas que están dejando de hacer cosas que antes no ocupaban, ¿quién toma ahorita el liderazgo? Yo sé que sos uno de los líderes, pero ¿quién lo toma para reconocer en esto estamos fallando y puntualmente en qué reconocen estar fallando? Los mayores sabemos la responsabilidad que tenemos dentro de la institución, con los compañeros y todo, pero estamos fallando en cosas puntuales, por ejemplo, no seguimos marcas, que nos pasan, no es que nos da igual, pero a veces creemos que con la camisa podemos jugar y ya nos dimos cuenta que no, todos los equipos a nosotros nos juegan diferente, por ejemplo, Génesis PN la vez pasada nos ganó 6 a 1 y después nos volvió a ganar, Victoria nos ganó y después nos volvió a ganar, entonces todo ese tipo de cosas a nosotros nos tienen que dar cuenta que dentro del campo tenemos que salir a matar al rival que sea, obviamente siempre respetándolo. ¿Y quiénes han asumido el liderazgo? Bueno, los mayores, Jerry Bengtson, Yustin Arboleda, Édrick Menjívar, en mi caso yo, obviamente nosotros damos nuestra opinión, pero también respetamos lo de los demás. Ya sabemos que el formato es mediocre, pero ¿es conformismo por parte de algunos decir bueno, el formato nos permite entrar en sexto y no pasa nada, cuando en Olimpia de 8 partidos que solo gané 2 es crisis? ¿O no comparte que sea conformismo el decir bueno, entramos cuarto, quinto, tercero, no pasa nada? A nosotros sí nos preocupa no estar en los primeros lugares porque es nuestra obligación como institución y como equipo, por los valores que tenemos, siempre es estar en primero, nosotros si no estamos en primero no estamos inconformes, si empatamos estamos inconformes, si no ganamos igual y pues ya no se puede hacer nada, creo que hay que adaptarnos de la mejor manera a lo que es, estamos en un delicado tiempo que estamos pasando futbolísticamente, tanto con la selección por ejemplo, como en los equipos, pero hay que seguir adelante, hay que trabajarlo y mejorar. Tras la derrota ante Motagua, ¿cómo viven esta semana que tienen el partido con Choloma y luego el Clásico contra Marathón en San Pedro Sula? Ya no hay tiempo para lamentarse, ya lo que pasó contra Motagua ya está, qué bueno que nos dieron una manotada también para reaccionar, para darnos cuenta de lo que nos hace falta, pero bueno, esto ya está y el día de mañana tenemos la revancha contra un Choloma muy complicado, un equipo que está peleando descenso y viene por todo, entonces la verdad que tenemos que estar atentos y bueno, el profe dirá quién le toca jugar y que esperemos que dé lo mejor.

La Federación de Fútbol hace oficial un amistoso en España, algo inusual en nuestro país. ¿Qué opina Chirinos de que ni siquiera tenemos técnico y hay amistoso? ¿Se debe apostar por un extranjero o un nacional? Y se habla mucho del tema Pedro Troglio, ¿considera que es indicado o que busquen a otro? Hay cosas que no las entiendo, no soy quien para hablarlo en temas muy profundos, la verdad, pero hay partidos y no tener técnico es algo muy complicado, muy difícil porque no sabemos quién va a dirigir, a quién le va a convocar, quién hace la lista, o sea, no sabemos nada, pero bueno, eso es parte de lo que le corresponde y sobre el técnico, pues la verdad que si me lo preguntan a mí en lo personal, yo no estoy diciendo que venga ese ni dándole méritos a este, pero conozco bien al profe Troglio, para mí es el indicado porque te dice las cosas en la cara y eso es lo que nos hace falta, te saca sin necesidad de quién sea quien sea, puedes estar jugando en el extranjero, acá o en segunda, tiene personalidad, te sabe llevar, creo que es un técnico que conoce también bien la selección, pero bueno, como les digo y se lo repito, no soy quien para decir eso, pero en lo personal sí me gustaría que fuera él.

No puedes decir no soy quien, porque sos un jugador con trayectoria en el país como para poder opinar sobre esto. Dos técnicos españoles eran candidatos por encima de Troglio, decidieron irse a equipos de Singapur, la otra segunda división y no consideraron la posibilidad de venir a Honduras, ¿crees que no sea atractivo para estos técnicos? Y ahora mismo nos has dado una lista importante del por qué alguien que ha sido parte de nuestro fútbol debe ser. Muchas gracias por lo que dices y la verdad que como dije, cada quien elige la forma en que quiere llevar a la selección, yo doy mi punto de vista porque conozco al Profe Troglio, porque lo tuve varios años, porque conozco la personalidad, tanto cuando se enoja, cuando es el más feliz, creo que para mí como les digo, es el más indicado porque conoce al jugador hondureño, porque todo mundo sabe cómo es el jugador hondureño acá, ustedes lo saben, yo que estoy ahí lo sé, lo sabe todo mundo, no es necesidad de estar con ellos todo el tiempo, se nota, entonces la persona que tiene que venir tiene que darse cuenta que viene a muchas características de un jugador hondureño que falla, pero también tengo que dar méritos que el jugador hondureño es capaz de hacer todas las cosas necesarias para salir adelante y para sacar al país adelante, repito, para mí el indicado es el Profe Troglio. Y si les atrae la selección pues pueden ser muchas circunstancias creo que puede ser, no sé si es el tema familiar, económico, tal vez no les gusta el país o no les gusta lo que les dijeron del proyecto exactamente, pero cada quien puede decidir y bueno, al final pues hay que tomar la decisión lo más pronto posible para que el que venga venga a trabajarlo rápido. ¿Cómo va tu lesión? ¿Ya te ves jugando dentro de poco? Y de igual forma, ¿crees que todavía tienes oportunidad para llegar a la selección en algún momento para mejorar el futuro del fútbol hondureño? De la lesión, gracias a Dios ya me siento bien, me ha costado mucho tener la lesión, pensé que después de la final me iba a recuperar rápido, pero me lesioné aún más, tuve más complicaciones en la lesión, se me ha complicado todo este torneo y la verdad que estoy muy feliz, creo que vuelvo a entrenar con los compañeros, ya es decisión del cuerpo técnico si me lleva o no, pero ya estoy listo. Sobre la otra pregunta, si me lo preguntas ahora mismo, creo que lo primordial que quiero es tener minutos con el equipo, ponerme bien físicamente, recuperarme mentalmente también, porque ha sido muy complicado todos estos años para mí, porque he tenido algunas lesiones que me han complicado, pero el jugador siempre quiere estar en la selección y al final pues uno trabaja para eso.