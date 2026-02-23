Bombazo: Alberth Elis a un paso fichar por reconocido equipo de la MLS en Estados Unidos

Minnesota, Estados Unidos.- La carrera del Alberth Elis podría tener un nuevo capitulo en la MLS de los Estados Unidos después de que el atacante catracho y el Marítimo de la segunda división de Portugal separaron sus caminos hace un par de semanas.
La ´Panterita´ no se quedó de brazos cruzados y gracias a que su nombre ha tenido un eco importante por lo que ha logrado se le han abierto puertas siempre en el plano internacional, una ambición del jugador.
EL HERALDO ha conocido en exclusiva que Elis viajó el fin de semana a tierras norteamericanas para someterse a dos semanas de pruebas con el Minnesota United, un club que le ha abierto las puertas a varios hondureños.
Kervin Arriaga, Joseph Rosales y Geremy Rodas, en el equipo filial, son algunos de los compatriotas que han vestido los colores de los Loons.
El atacante de 30 años deberá convencer al estratega neozelandés, Cameron Knowles, para ocupar un lugar en la plantilla y dar un re apunte a su carrera. No podemos olvidar que Alberh Josué vivió momentos dulces entre 2017 y 2020 en la Mejor League Soccer con el Houston Dynamo.
Marcó 33 goles con los Naranjas, se convirtió en una figura para la institución y, luego dio el salto al Viejo Continente con el Boavista, Girondins Burdeos, Brest, volvió a Olimpia y se fue al Marítimo de la segunda lusa.