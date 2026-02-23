Bombazo: Alberth Elis a un paso fichar por reconocido equipo de la MLS en Estados Unidos

Minnesota, Estados Unidos.- La carrera del Alberth Elis podría tener un nuevo capitulo en la MLS de los Estados Unidos después de que el atacante catracho y el Marítimo de la segunda división de Portugal separaron sus caminos hace un par de semanas. La ´Panterita´ no se quedó de brazos cruzados y gracias a que su nombre ha tenido un eco importante por lo que ha logrado se le han abierto puertas siempre en el plano internacional, una ambición del jugador.

EL HERALDO ha conocido en exclusiva que Elis viajó el fin de semana a tierras norteamericanas para someterse a dos semanas de pruebas con el Minnesota United, un club que le ha abierto las puertas a varios hondureños. Kervin Arriaga, Joseph Rosales y Geremy Rodas, en el equipo filial, son algunos de los compatriotas que han vestido los colores de los Loons.