Chelsea vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Champions League

Londres, Inglaterra.- Chelsea está empatando ante Barcelona por la Champions League en Stamford Bridge.
Alineaciones confirmadas
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; Eric, De Jong, Ferran; Lewandowski, Yamal y Fermín.
Chelsea: Sale con Robert Sánchez en portería; Malo Gusto, Trevoh Chalobah y Marc Cucurella, en defensa; Enzo Fernández, Youssouf Fofana, Moisés Caicedo y Reece James en el centro del campo y Alejandro Garnacho, Pedro Neto y Estevao en la delantera.
Datos del partido
Árbitro: Slavko Vincic (SVN)
Estadio: Stamford Bridge
Horario: 2:00 P.M
Transmite: ESPN/Disney +