  1. Inicio
  2. · Deportes

Chelsea vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Champions League

El encuentro de Stamford Bridge es el decimoquinto que librarán ambos equipos en la Liga de Campeones; hasta ahora, el balance es de cuatro victorias para cada uno y seis empates

  • 25 de noviembre de 2025 a las 13:54
Chelsea vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Champions League

Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: Cortesía.

Londres, Inglaterra.- Chelsea está empatando ante Barcelona por la Champions League en Stamford Bridge.

Alineaciones confirmadas

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; Eric, De Jong, Ferran; Lewandowski, Yamal y Fermín.

Chelsea: Sale con Robert Sánchez en portería; Malo Gusto, Trevoh Chalobah y Marc Cucurella, en defensa; Enzo Fernández, Youssouf Fofana, Moisés Caicedo y Reece James en el centro del campo y Alejandro Garnacho, Pedro Neto y Estevao en la delantera.

Datos del partido

Árbitro: Slavko Vincic (SVN)

Estadio: Stamford Bridge

Horario: 2:00 P.M

Transmite: ESPN/Disney +

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias