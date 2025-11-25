Mauricio Dubón: Eliminación de Honduras, salida de Astros y la leyenda de la MLB que lo llamó

San Pedro Sula, Honduras.- El beisbolista hondureño Mauricio Dubón se ha consolidado como uno de los deportistas más destacados en la historia del país, luego de conquistar dos Guantes de Owhro como mejor jugador Utility en las Grandes Ligas. En los últimos días, Dubón volvió a ser noticia al confirmarse su sorpresivo traspaso de los Houston Astros a los Atlanta Braves, uno de los equipos más competitivos de la Liga Nacional en MLB. Según reportes de medios estadounidenses, ambas organizaciones alcanzaron un acuerdo que permitió su cambio antes de llegar a instancias formales del arbitraje salarias. Ahora, Dubón afrontará una nueva etapa en una franquicia de renombre en el béisbol estadounidense.

En una charla el podcast Los Hijos de Morazán, Dubón habló sobre su salida de Houston, cómo se enteró del movimiento hacia Atlanta y lo que le genera comenzar una nueva aventura en su carrera. Desde su rol en los Astros, su preparación diaria y hasta la forma en que vive la presión del deporte de alto rendimiento. Además, compartió detalles poco conocidos sobre su vida dentro y fuera del diamante.

Por último, el dos veces Guante de Oro se refirió a temas como la eliminación de Honduras del Mundial, la disciplina en el béisbol moderno, la influencia de su familia, sus ídolos deportivos y lo que espera para su futuro cercano, donde incluso podría convertirse en agente libre.

Entrevista con Mauricio Dubón

¿Cómo te sentís con el cambio de equipo? Muy bien. Houston me dio la oportunidad de estar ahí, hice lo que pude y ya es momento de cambiar. ¿Cómo te das cuenta que vas para los Braves? Desde abril ya se estaban escuchando algunas conversaciones. Antes que pasara, teníamos una idea como dos semanas antes. Después, en la noche que pasó, ya se sabía. Es para bien. Hay gente adentro que te informa que va a pasar esto, que estés listo por cualquier cosa. ¿Y si vos no querés hacer el cambio de equipo? Ahí no vale eso, te fuiste o te fuiste. ¿Cómo te sentías al no salir titular en la novena de los Astros? Ahora ha cambiado bastante el béisbol, no comenzás jugando, pero yo ya sé que me va a tocar entrar de cambio. Pero sí me molestaba. Decía: "¿Cómo no voy a jugar si soy mejor que ese muerto?" (risas). ¿Cómo te preparas un día de partido? Jugamos a las 6:45 PM. Llego al campo a las 12 PM para hacer gimnasio y después práctica y viendo videos. Dos días sí y un día no se hace gimnasio. ¿A ustedes les indican qué hacer en los entrenos? No, ya es cuestión de uno. Si no te va bien, te tiran a la pi**. ¿Es permitido que los beisbolistas tomen cerveza? No es normal, pero tenemos tantos juegos que tomás cerveza para bajarte la adrenalina un poco. ¿Es normal ver jugadores subidos de peso en el béisbol? ¿No exigen preparación física? No es normal, pero al final del día vos tenés que hacer tu trabajo. Si vos no hacés tu trabajo, ellos van a buscar una excusa y van a decir que estás gordo. Ahora ha cambiado porque tenés que ser efectivo, todo mundo tiene que ser "fit". ¿Dónde y cómo viviste la eliminación de Honduras del Mundial? Estábamos viendo el juego en la casa, esperando por un gol, pero nunca se dio.