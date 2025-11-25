¿Qué pasó tras el regreso de Elis con el Marítimo? La noticia que lo cambia todo

Luces y sombras en Portugal para el legionario Alberth Elis que llegó al Maritimo de Madeira en busca de recuperar su mejor nivel.
La 'Panterita' llegó al equipo portugués en el verano pasado tras abandonar las filas del Olimpia.
En el cuadro de la ciudad de Madeira, el hondureño ha disputado 10 partidos desde su arribo al país lusitano.
En esos 10 partidos, el originario de San Pedro Sula, suma apenas 81' minutos en total.
La única vez que fue titular, lo hizo ante Belenenses en la Copa de Portugal. El Maritimo perdió el enceuntro y quedó eliminado en la segunda ronda.
El hondureño inició el encuentro como titular, sin embargo, tras ir perdiendo 1-0, fue sustituido en el minuto 45' y siguió el encuentro como espectador desde la suplencia.
A pesar de tener poca acción sobre el terreno de juego, Alberth Elis mantuvo el optimismo y fue paciente.
El catracho de a poco recupera la confianza. Entró de cambió en los minutos finales de los dos últimos encuentros del Maritimo.
No obstante, Elis recibió una mala noticia acerca de su entrenador Vítor Matos.
En las últimas horas el Swansea City de la Championship de Inglaterra, activó la cláusula de rescisión del técnico para hacerse de sus servicios, dejando al Maritimo sin entrenador.
Matos fue clave para la llegada de Alberth al club portugués y hasta el momento se desconoce quién dirigirá al plantel.
Ahora el legionario hondureño espera conocer a su nuevo director técnico con la esperanza de seguir sumando minutos para encontrar su nivel óptimo.