Champions League: ¿Qué necesita el Barcelona para remontar ante el Atlético?

Barcelona, España.- El Barcelona ha quedado contra las cuerdas en la Champions League tras caer 0-2 ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou en un partido en el que se quedaron con 10 hombres desde los 44 minutos.

La derrota en casa supuso un duro golpe para el equipo azulgrana, que ahora deberá de ir en búsqueda de un auténtico milagro al Estadio Metropolitano, en donde los "Colchoneros" buscarán sellar la clasificación a semifinales.

El panorama luce bastante complicado para los de Hansi Flick ante un rival que en los últimos enfrentamientos que han tenido en Champions le ha hecho la vida imposible a los catalanes.