Champions League: ¿Qué necesita el Barcelona para remontar ante el Atlético?

Barcelona, España.- El Barcelona ha quedado contra las cuerdas en la Champions League tras caer 0-2 ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou en un partido en el que se quedaron con 10 hombres desde los 44 minutos.
La derrota en casa supuso un duro golpe para el equipo azulgrana, que ahora deberá de ir en búsqueda de un auténtico milagro al Estadio Metropolitano, en donde los "Colchoneros" buscarán sellar la clasificación a semifinales.
El panorama luce bastante complicado para los de Hansi Flick ante un rival que en los últimos enfrentamientos que han tenido en Champions le ha hecho la vida imposible a los catalanes.
¿Qué necesita para remontar el Barcelona?
La remontada en el feudo rojiblanco se antoja complicada, pero no imposible para un Barça que recientemente ganó en ese escenario en un compromiso bastante polémico, pero que también encajó una goleada 4-0 en su visita por la Copa del Rey.
Para avanzar a semifinales, el Barcelona debe de imponerse por una diferencia de tres goles o más frente a los rojiblancos que en esta temporada solo han sufrido una derrota en su casa jugando por Champions. De ganar por dos goles de diferencia, el Barcelona forzará el alargue de minutos en la capital española.
La historia reciente en Champions no favorece al Barça, que en las últimas dos eliminatorias en que se ha medido al Atleti ha quedado eliminado. Si bien es la primera vez que juegan en el Metropolitano por la máxima competición europea, los fantasmas del Vicente Calderón rodean a los de Hansi Flick en búsqueda de la hazaña.
¿Cuándo es el partido de vuelta?
El partido de vuelta entre Atlético de Madrid y Barcelona se disputará el próximo martes 14 de abril en el Estadio Metropolitano a partir de la 1:00 p.m., hora hondureña.