El castigo que le cae a los equipos por esconder balones en la Liga Nacional

Esto volvió a ocurrir tres días después en el partido que sostuvo Real España contra Génesis FC en condición de local. El club aurinegro mantenía la ventaja en el marcador y en la recta final los recogepelotas dejaron de cumplir sus labores.

En consecuencia, se armó una trifulca al término del partido en el Estadio Olímpico, pues el técnico Reynaldo Tilguath reclamó a los jugadores rivales, y posteriormente denunció en conferencia de prensa, que el ‘home club’ “escondió balones”.

“Lo que me molesta es, no que nos ganen, sino que escondan las pelotas, pensé que solo los equipos pequeños lo hacían. Hay que respetar a la gente, no es ético, no sé cómo le pueden llamar liga cinco estrellas o la mejor de Centroamérica si esconden los balones”, reclamó el DT de Génesis tras el encuentro.