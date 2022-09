Carlos “El Gullit” Peña llega a Honduras para sumarse a las filas del Vida

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El sonado fichaje del Vida de La Ceiba, el centrocampista mexicano Carlos “El Gullit” Peña, arribó esta mañana a Honduras muy sonriente y emocionado por empezar un nuevo reto en su carrera en el fútbol hondureño.

‘Gullit’ Peña, de 32 años, llegó al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, donde ya lo esperaba personal del club cocotero para trasladarlo a La Ceiba, donde será presentado en las próximas horas.

Asegura que llega “con muchas expectativas, muy contento de estar en este lindo país y vamos a hacer grandes cosas, primeramente Dios”.

Tras nueve meses inactivo, el futbolista azteca decidió volver al fútbol y lo hará con la camiseta del Vida, donde aspira a dar lo mejor. “Lo mismo que aspiro en todos los equipos que he estado, hacer bien las cosas, estar bien físicamente y siempre lo que he aspirado, el campeonato”.

Peña ha estado entrenando y al ser preguntado si se encuentra físicamente listo para jugar, dijo: “Eso lo decidirá el profesor, yo no me meto en eso y nunca me meteré, el profe si me ve bien, es él quien decide”.

Recordó cuando vino a Honduras con México en las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, en el cual estuvo presente. “Vine a jugar con la selección contra Honduras, sé que es un fútbol muy rudo, muy fuerte, mucha calidad y muy dinámico, vamos a ver cómo nos va”.

Dice que del Vida sabe que “tiene mucha hambre de triunfo” y promete mucho trabajo. “Yo prometo solamente que me voy a entregar al máximo, es un deporte que somos 11 contra 11, me voy a brindar al máximo para hacer bien las cosas y poder estar bien con los compañeros, cuerpo técnico y toda la afición”.

También tuvo un mensaje a las personas que se meten en su vida privada. “No pasa nada, yo no tengo problema en eso, ellos deciden, yo nunca juzgo a nadie, nunca lo voy a hacer”.

¿Cuando estará listo para jugar?, se le consultó y respondió: “Eso lo decidirá el técnico”.

“Gullit” Peña ha recibido el cariño de los aficionados del Vida desde que se anunció su fichaje. “Muy contento con el recibimiento que me han hecho por las redes sociales, gracias, estoy muy agradecido con todos y espero regresárselos en la cancha. Estoy muy agradecido con la afición y con el país”.

Por último, Carlos no siente que llegue en desventaja al conjunto ceibeño, esto porque ya se está a mitad del Torneo Apertura 2022.

El Vida será el décimo equipo de Carlos Peña después de figurar en el Club León y tener actuaciones decentes con Cruz Azul y Chivas de la Guadalajara. También tuvo un paso fugaz con el Rangers de Escocia, y de ahí su carrera tuvo un declive.

“Gullit”, que jugó por última vez a nivel profesional con el Antigua de Guatemala a finales de 2021, ha sido campeón en la Liga MX, en el Ascenso de México y también en el FAS de El Salvador.

