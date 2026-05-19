Brasil buscará el "hexa" con la selección más "vieja" que ha llevado a un Mundial

Hasta ahora la selección más "vieja" en alzar un título mundial para Brasil fue la que disputó el torneo en Estados Unidos 1994 (27,4 años) y la más "joven" la que fue tricampeona en México 1970 (24,4 años).

El promedio supera en casi un año al de los convocados para el Mundial de Qatar 2022 (27,8 años) y en más de dos años al equipo que conquistó el quinto título mundial para Brasil en 2002 (26,2 años).

Río de Janeiro, Brasil.- Los 26 brasileños convocados por el seleccionador Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 y en el que intentarán el sexto título para el país tienen una edad promedio de 28,7 años, la mayor entre todas las selecciones que la Canarinha ha enviado a competiciones mundiales en su historia.

El elevado promedio del equipo de 2026 obedece a que once de los 26 convocados tienen más de 30 años, lo que muestra la apuesta de Ancelotti por la experiencia. En 2022 tan solo nueve de los convocados tenían más de 30 años.

El técnico italiano admitió que convocó al veterano portero Weverton, de 38 años, precisamente por su gran experiencia. El guardameta del Gremio no fue incluido en ninguna de las anteriores convocatorias de Ancelotti por lo que se convirtió en una de las mayores sorpresas al aparecer entre los 26 llamados para el Mundial de este año.

Weverton se quedó con un cupo por el que luchaban Bento (Al Nass-SAU), de 26 años, y Hugo Souza (Conrinthians), de 27 años, que sí estuvieron en los últimos partidos de Brasil bajo el comando de Ancelotti.

"Valorizamos la experiencia en el alto nivel. Llamamos jugadores que no necesitábamos poner a prueba", admitió el italiano.

Weverton, con 38 años, es el jugador de mayor edad entre los brasileños que disputarán el Mundial, aunque tiene un año menos que los que tenía el lateral Daniel Alves (39 años) cuando disputó el Mundial de Qatar.

Tras Weverton los de mayor edad son el lateral Alex Sandro (35 años), el capitán Casemiro (34 años) y el atacante Neymar (34 años), la gran sorpresa entre los convocados ya que Ancelotti siempre cuestionó su estado físico y que disputará su cuarto Mundial, tras haber sido la principal estrella de Brasil en 2014, 2018 y 2022.

Les siguen en la lista el volante Fabinho (34 años), el zaguero Danilo (34 años), el portero Alisson (33 años), el defensor Marquinhos (32 años), el lateral Douglas Santos (32 años) y el guardameta Ederson (32 años).

Pero mientras que, por posiciones, los porteros son los que más aumentan la edad promedio de la selección, la principal renovación está en el ataque.

Con excepción de Neymar, que fue incluido en la lista como atacante y no como centrocampista ya que Ancelotti lo prefiere como centro delantero, los más "viejos" entre los delanteros son Matheus Cunha (26 años), Vinícius Junior (25 años) y Luiz Henrique (25 años).

Los más jóvenes de la selección, consideradas como dos de las mayores revelaciones del fútbol brasileño en los últimos años, son precisamente los delanteros Endrick y Rayan, ambos con 19 años.