“Bolillo” Gómez desata el enojo de Jorge Luis Pinto tras recordar pelea en partido con Honduras

Lejos de las risas y el bueno humor, lo dicho por Hernán Gómez no le sentó nada bien a Jorge Luis Pinto, quien le pidió centrarse en hablar de fútbol y mencionando que lo conoce perfectamente.

“Hábleme del Cali. No me interesa nada del “Bolillo”. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá que haya cambiado sus costumbres. Tendré los ojos bien abiertos. Al perro no lo capan dos veces”, atizó Pinto en contra de su colega.